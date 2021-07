Nederlandse robotarm na 35 jaar wachten (en een bewogen week in de ruimte) eindelijk aan ISS gekoppeld

Een artist's impression van hoe de robotarm aan ruimtestation ISS is gekoppeld. Beeld ESA

Waar astronauten tegenwoordig zonder slag of stoot na lancering in ruimteschepen van SpaceX of een Russische Sojoez naar het ISS zoeven, had de decennia oude module Nauka afgelopen week wat meer moeite met de tocht naar het ruimtestation.

Het grootste probleem? De hoofdmotoren werkten niet naar behoren. Die moesten Nauka tijdens zijn tocht naar het ISS af en toe een extra zet geven, zodat Nauka door wrijving met de bovenste lagen van de atmosfeer niet zou afremmen. Zonder zulke baancorrecties was de module zover afgezakt dat deze uiteindelijk was opgebrand in de atmosfeer.

Gelukkig had Nauka ook kleinere motoren aan boord die nog wél werkten, officieel bedoeld voor meer gedetailleerd manoeuvreerwerk. Die bleken na wat vroege tests ook in staat de benodigde baancorrecties uit te voeren. Even was er nog de angst dat het naderen van het ISS met zulke beperkte besturingsmiddelen onvoldoende veilig zou zijn voor de aanwezige astronauten, zodat de missieleiders gedwongen zouden zijn de stekker uit het project te trekken, maar begin deze week volgde alsnog groen licht.

Bewogen geschiedenis

Nauka had ook voor lancering al een bewogen geschiedenis. De module, oorspronkelijk gebouwd als reserveonderdeel voor het ISS, had onder meer te kampen met lekkages in de motoren en metaalvlokken in de brandstoftanks. Allerhande onderdelen moesten in de loop der jaren door het lange wachten worden vervangen.

De vele vertragingen van Nauka droegen significant bij aan de grove 35 jaar die de European Robotic Arm, de ‘Nederlandse’ robotarm, moest wachten tot zijn vertrek richting de ruimte. Al in de jaren tachtig verschenen de eerste ontwerpen voor de arm, toen nog als onderdeel van ruimteveer Hermes, een nooit gebouwde Europese tegenhanger van de Amerikaanse Space Shuttles.

Nederland bekostigde in totaal zo’n 235 miljoen van de totale 360 miljoen euro die het project heeft gekost. Een ander ISS-onderdeel met zo’n groot rood-wit-blauwgehalte bestaat niet.

‘We begonnen hiermee toen we allemaal nog jong waren. Het voelt bijzonder dat we nu, na al die jaren, eindelijk gaan lanceren’, zei projectmanager Sytze Kampen, ERA-projectmanager bij Airbus, het bedrijf dat de werkzaamheden aan de robotarm coördineerde, daarover eerder tegen de Volkskrant.

Derde robotarm

Maar nu is het wachten voorbij. Nadat in 2010 al het eerste reserveonderdeel van de arm – een ‘elleboog’ – met Space Shuttle Atlantis naar het ISS was vertrokken, is donderdag na de succesvolle koppeling, grofweg een decennium later, eindelijk ook de arm zelf gearriveerd.

ERA is de derde robotarm op het ISS en de eerste op het Russische gedeelte van het station. Daar wordt hij onder meer ingezet bij werkzaamheden aan de buitenkant van het station, waarvoor astronauten tot nog toe gevaarlijke ruimtewandelingen moesten maken. Ook zal ERA helpen bij het doen van wetenschappelijk onderzoek.