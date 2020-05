Nederlandse jongeren blijken opvallend tevreden en hebben minder last van de coronacrisis dan kinderen uit andere landen

Thuisonderwijs in de ochtendzon in Rotterdam. Beeld Katja Poelwijk

Nederlandse pubers zijn opvallend positief over de relatie met hun vader en moeder. Van de Nederlandse 15-jarigen zegt respectievelijk 81 en 90 procent makkelijk met hun vader dan wel moeder te kunnen praten over zorgen. In andere landen is dit bij leeftijdsgenoten gemiddeld een stuk lager: 65 procent (vader) en 80 procent (moeder). Nederlandse jongeren blijken ook relatief tevreden over hun leven, hebben minder psychische klachten, pesten elkaar weinig, en problematisch gebruik van sociale media is in Nederland erg laag. Dit blijkt uit het internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-onderzoek, dat dinsdag wordt gepubliceerd.

Het onderzoek vindt plaats in 45 Europese landen en regio’s plus Canada. Elke vier jaar publiceren onderzoekers de trends en vergelijken het welzijn van kinderen in de verschillende landen. ‘Hoewel de data voor dit rapport in 2017 verzameld zijn, geven de resultaten ook een indicatie hoe het jongeren vergaat tijdens de coronacrisis’, zegt Gonneke Stevens van de Universiteit Utrecht en projectleider van het onderzoek. ‘We mogen verwachten dat Nederlandse jongeren goed toegerust zijn om zo lang met hun ouders thuis te zitten: nergens in Europa geven jongeren aan zo goed met hun ouders overweg te kunnen. Ook een lager percentage emotionele problemen geeft ze een goede uitgangspositie voor deze crisis.’

Sociale media

Nederland behoort tot de tien landen waar jongeren naar eigen zeggen het minst intensief gebruik maken van sociale media. Slechts twee tot vier procent van de jongeren meldt problematisch gebruik van sociale media, het laagste percentage van alle deelnemende landen. Stevens: ‘Dit is een gunstig teken voor de Nederlandse jeugd, want het is inmiddels bekend dat problematisch sociale-mediagebruik samenhangt met meer emotionele problemen.’

‘Het valt me op hoe goed de Nederlandse jeugd ervan afkomt vergeleken met hun leeftijdsgenoten in andere landen’, zegt Erik Jan de Wilde van het Nederlands Jeugdinstituut, en niet betrokken bij het onderzoek. ‘Waarschijnlijk brengt de Nederlandse jeugd veel tijd door met hun ouders doordat Nederland koploper is in het aantal parttime-werkende vaders en moeders. Er is veel kritiek op deze parttime cultuur, maar het HBSC laat zien hoe goed dat uitpakt voor jongeren en het contact met hun ouders.’

Schoolwerk

Het leven van de Nederlandse jeugd is overigens niet alleen maar rozengeur en maneschijn. In de periode tussen 2013 en 2017 is de druk die zij ervaren door schoolwerk sterk gestegen, terwijl die in andere landen nagenoeg hetzelfde is gebleven. Jarenlang ervoeren jongeren in Nederland minder druk door school dan leeftijdsgenoten in andere landen, maar inmiddels kunnen Nederlandse 15-jarigen zich daarin meten met leeftijdsgenoten elders op de wereld.

De druk op school stijgt, vinden Nederlandse jongeren. Beeld HBSC

De Wilde deed voorheen onderzoek naar depressie en suïcide onder jongeren en wijst erop dat in zeer prestatiegerichte maatschappijen zoals Zuid-Korea en China suïcide onder jongeren vaker voorkomt. ‘Dat de Nederlandse jeugd steeds meer druk door school ervaart is dus geen goede trend.’ Uit andere onderzoeken blijkt dat de schoolprestaties van Nederlandse jongeren minder worden. Moet dan niet juist meer gehamerd worden op de prestaties van de leerlingen? De Wilde denkt dat dat averechts zou werken. ‘Een prestatiecultuur heeft impact op de psychische gezondheid, en daar kun je net zo goed slechter van gaan presteren.’

Uit de nieuwe studie blijkt dat het percentage jongeren dat rookt, drinkt en cannabis gebruikt, al jaren daalt in alle landen. Toch blowen en drinken Nederlandse vijftienjarigen nog altijd iets meer dan hun internationale leeftijdsgenoten. Bovendien zijn er volgens Stevens aanzienlijke verschillen tussen groepen jongeren: leerlingen van het vmbo en kinderen uit gebroken gezinnen roken en drinken vaker.