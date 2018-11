Nederlandse en Australische wetenschappers verzamelen miljoenen koraaleitjes voor ‘IVF-behandeling’ voor Great Barrier Reef

Koraal in Taiwan laat eitjes en spermacellen los, die naar het wateroppervlakte drijven. Beeld Reuters

Eén keer per jaar, in één nacht, laat het koraal van het barrièrerif massaal eitjes en spermacellen los. Die drijven in wolken naar de oppervlakte, waar ze met de stroom worden meegevoerd. Onderzoekers van de TU Delft, het offshorebedrijf Van Oord en het Australische wetenschappelijk instituut CSIRO hebben een methode ontwikkeld om bevruchte eitjes met een pompsysteem op te zuigen en vervolgens op te slaan in tanks waarin ze kunnen uitgroeien tot larven.

Het is de bedoeling dat de larfjes na enige tijd worden uitgezet in delen van het rif die de afgelopen jaren schade hebben opgelopen. Daar kunnen de kleine koraaltjes zich vastzetten op het koraalskelet en verder groeien.

Deze week, kort na volle maan, wordt het paaien van het koraal verwacht. Met een klein vliegtuigje wordt de zee afgezocht om de wolken met eitjes te lokaliseren. Als die zijn gevonden, gaat er een boot naartoe om de eitjes op te zuigen en op te slaan. Dat moet snel gebeuren – de volgende kans dient zich pas een jaar later aan. Voorzichtigheid is geboden om beschadiging aan de eitjes te voorkomen. De eitjes gaan naar opslagtanks in Australië, waar ze moeten uitgroeien tot larven. De aantallen eitjes die worden weggehaald, vallen in het niet bij de totale hoeveelheid die vrijkomt bij het paaien.

Van ei naar larve

Op kleine schaal is de methode al getest. De onderzoekers proberen nu of eitjes ook op grote schaal kunnen worden opgevist, met aangepaste pompen die normaal worden gebruikt voor baggerschepen. Ze beproeven twee soorten pompen en twee soorten opslagtanks. ‘Als het lukt om de eitjes te laten ontwikkelen tot larven en om ze vrij te laten op plekken waar het rif is beschadigd, dan zou een belangrijke belemmering voor herstel van de riffen zijn weggenomen’, zegt TU Delft-hoogleraar Mark van Koningsveld in een verklaring. Hij was dinsdag in Australië niet bereikbaar.

‘Een prima idee’, reageert Han Lindeboom, emeritus hoogleraar mariene ecologie. Hij is niet betrokken bij het onderzoek in Australië. ‘Als de onderzoekers een goede methode hebben om de eitjes te vangen en te bewaren, dan is dat wel een kunstje. Maar laat er geen misverstand over bestaan: het grote probleem voor het koraal is klimaatverandering. Als de opwarming van de aarde niet wordt aangepakt, blijft het dweilen met de kraan open.’

In 2016 en 2017 zijn delen van het Great Barrier Reef ernstig aangetast door verbleking als gevolg van opwarming van het zeewater. Bij het oplopen van de watertemperatuur worden de algen uitgestoten die het koraal zijn kleur geven en van voedingsstoffen voorzien.

Australische wetenschappers doen onderzoek naar het kweken van koraalsoorten die bestand zijn tegen hogere watertemperaturen. Mariene ecoloog Lindeboom: ‘Mensen zijn huiverig voor het uitzetten van koralen die genetisch zijn bewerkt. Maar als dat de enige redding van het koraal is, dan gaan we die kant op.’