Nederlands-Zweeds team beschuldigt vooraanstaande dinosaurusonderzoeker van gesjoemel

Illustratie van de meteorietinslag die 66 miljoen jaar geleden de dinosaurussen wegvaagde. Beeld Getty

Dit kán toch niet, denkt de Nederlandse paleontoloog Melanie During. Krap vijf maanden geleden heeft ze onderzoek ingediend dat laat zien in welk jaargetijde de meteoriet insloeg die 66 miljoen jaar geleden de dinosaurussen wegvaagde. Nu prijkt op haar beeldscherm een studie die hetzelfde in elkaar zit en bovendien dezelfde conclusies trekt als haar eigen werk. Met één belangrijk verschil: van de onderliggende onderzoeksgegevens ontbreekt elk spoor.

Nu, een jaar later, barst de bom. During en haar collega’s van de Uppsala-universiteit in Zweden beschuldigen de wetenschapper achter dat andere werk, Robert DePalma van Manchester University, van gesjoemel: volgens de groep heeft hij de resultaten misschien zelfs verzonnen.

Uitgerekend DePalma heeft de laatste jaren een opvallende invloed gehad op dinosaurusonderzoek. Hij beheert een uniek fossielenwalhalla in de Verenigde Staten. De graafplek, Tanis genaamd, is bijzonder: het is een momentopname van wat er gebeurde op de dag dat de meteoriet de aarde raakte. Omdat de vindplaats op privéterrein ligt, bepaalt DePalma via contracten de toegang tot de fossielen, aldus The New Yorker.

Data-experts zien ongeregeldheden

En nu ligt een nieuwe studie van DePalma onder een vergrootglas. De grafieken waarmee hij zijn verhaal onderbouwt, bevatten dermate veel foutjes dat ze er handgemaakt uitzien en niet op basis van echte gegevens, schrijft het Nederlands-Zweedse team. Ze bevatten in elk geval ongeregeldheden, bevestigen ook data-experts die voor de Volkskrant naar de studie hebben gekeken. Of dat komt door nalatigheid of door opzet, ligt nog niet vast. De kritiek van de Uppsala-universiteit staat sinds deze week op de wetenschappelijke publicatiesite PaleorXiv. Daarnaast benaderde During het blad Science, dat er dinsdag eveneens een publicatie aan heeft gewijd.

De in twijfel getrokken studie is gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Scientific Reports. De kwaliteitscontrole van dat blad heeft als harde eis dat onderzoekers hun onderliggende gegevens netjes aanleveren en openbaar maken, maar om de een of andere reden kon DePalma’s studie op goedkeuring rekenen zonder dat aan die eis is voldaan. ‘Iemand bij het tijdschrift heeft hier een fout gemaakt’, zegt Elisabeth Bik, een onafhankelijk onderzoeker die zich bezighoudt met wetenschapsintegriteit.

De kwestie werpt een schaduw over hoe onderzoekers elkaars werk keuren. Vaak kent iedereen elkaar binnen een vakgebied. Dat blijkt ook het geval wanneer we andere experts vragen om de studie te bekijken. De meesten willen er zich niet aan branden.

‘De data hadden al gepubliceerd moeten zijn’

Maar dat de gegevens een jaar na dato nergens te bekennen zijn is inderdaad opmerkelijk, zeggen alle onderzoekers die we spreken. Onder hen bevindt zich Jan Smit, emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit, die zowel met During als met DePalma samenwerkt om het moment van uitsterven van dinosaurussen te onderzoeken. Daarvoor kijken beide groepen naar de fossielen van vissen die 66 miljoen jaar geleden, kort nadat de fatale meteoriet was ingeslagen, terechtkwamen in een gigantische modderstroom die door de klap van de inslag ontstond. Maar de ruwe fossielmetingen van DePalma ontbreken. ‘De data waar het over gaat, hadden allang gepubliceerd moeten zijn’, zegt Smit.

Borstvinstekel van een fossiele steur, gevonden op de graafplek Tanis. Beeld Melanie During

‘We zijn op de hoogte van de onrust over deze studie en kijken er zorgvuldig naar’, laat Scientific Reports-hoofdredacteur Rafal Marszalek weten in reactie op een mail met vragen. Het blad wil verder niets kwijt over de kwestie, behalve dat de originele data inmiddels boven water zouden zijn. Daarnaast schrijft Marszalek dat de gebruikelijke wetenschappelijke controle, de peer review, ‘niet compleet onfeilbaar is’ en ‘het niet altijd mogelijk is om fouten te ontdekken alvorens te publiceren’.

Op één punt gaat Marszalek iets dieper in: dat de oorspronkelijke onderzoeksgegevens onvermeld blijven, gebeurt volgens hem wel vaker, omdat zulke data ‘niet altijd nodig zijn en de leesbaarheid van het onderzoek kunnen beïnvloeden’. ‘Dat is een heel vreemde verklaring’, zegt integriteitsonderzoeker Bik. Online plaatsen onderzoekers tegenwoordig makkelijk enorme bergen gegevens bij hun onderzoek.

DePalma heeft in een reactie aan During en haar collega’s laten weten tóch de gegevens te kunnen delen. Hij meent die al in januari naar Scientific Reports te hebben gestuurd, maar zegt dat het blad er spijtig genoeg niets mee heeft gedaan – het tijdschrift wil of kan dat niet bevestigen. Hij mailt dezelfde verantwoording ook naar de Volkskrant en zegt de aanklachten ‘verontrustend’ te vinden.

Onduidelijkheid over aantal fossielen

Toch blijven er problemen, zegt During. Om de jaarringen uit vissenbotten af te lezen, moet je als onderzoeker kleine stukjes bot uitboren. DePalma zegt ruim veertig keer over de breedte van minder dan 1 millimeter te hebben geboord. Dat is volgens During zo goed als onmogelijk. ‘Het ziet er wel moeilijk uit’, zegt ook hoogleraar geochemie Carl-Magnus Mörth van de universiteit van Stockholm, die met geen van beide groepen samenwerkt, maar wel de techniek kent.

Ook is DePalma niet duidelijk geweest over hoeveel fossielen hij heeft gebruikt, vindt het team. In de gepubliceerde studie gaat het over negentien vissen, maar als DePalma in zijn reactie uitlegt waarom sommige meetresultaten opvallend veel overeenkomen, zegt hij dat er maar vier vissen waren. Hij boorde daar negentien keer in en gaf deze metingen andere nummers. Achteraf zo’n uitleg naar voren schuiven komt twijfelachtig over, vindt hoogleraar isotopenfysica Harro Meijer van de Rijksuniversiteit Groningen, die bekend is met de zogeheten analyse die op het bot is gedaan. Hij verbaast zich er niet over dat During en haar collega’s DePalma verdenken van te sterk opgepoetste resultaten.

De grafieken zélf zien er ook wat vreemd uit, vinden de critici: er staan allerlei kleine foutjes in die een isotopenuitdraai van een computer niet hoort te geven. ‘Dit is slordig, op zijn minst’, zegt Meijer. DePalma zegt in zijn reactie dat de grafieken inderdaad handgemaakt zijn, maar wel op basis van echte gegevens.

De gegevensbron stuurt DePalma ook mee: foto’s van gekreukte papieren met daarop rijen getallen. ‘Hoogst ongebruikelijk’, vindt Meijer. ‘Had ze dan overgetypt en die gegevens gedeeld. Dan voorkom je zulke fouten.’

Achterhalen hoe het echt zit, lijkt onmogelijk. De bestanden zijn niet meer beschikbaar, schrijft DePalma. Dat komt doordat de persoon die de analyse deed, Curtis McKinney, kort na dit werk in 2017 is overleden.