Nederlands grootste aanbieder van arbortussen declareerde ten onrechte zware narcoses

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) lichtte dinsdagavond de Tweede Kamer in over de toestand bij Nederlands grootste aanbieder van abortussen. Onder de paraplu van CASA vallen drie stichtingen, waarvan er begin vorige maand twee failliet zijn verklaard. Alleen de stichting met daarin de zeven abortusklinieken - in Maastricht, Leiden, Den Haag, Goes, Rotterdam, Houten en Amsterdam - is niet failliet. Maar het kliniekpersoneel was ingewikkeld genoeg in dienst van een van de failliete stichtingen, waardoor CASA nu in allerijl mensen moet aannemen. Volgens de begin deze maand aangestelde curator Marc Udink kunnen vrouwen desondanks nog steeds terecht voor een abortus in de klinieken. Naar het hoe en waarom van de failliet gegane CASA-stichtingen doet Udink nog onderzoek, maar aan de klandizie lag het niet, denkt hij. 'De omzetten bleven vrijwel gelijk.'