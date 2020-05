Nederland test relatief weinig op corona

Minister de Jonge kondigde vorige week aan dat de overheid in juni, en het liefst al op de eerste van de maand, iedere verdachte patiënt wil kunnen testen. Bovendien wil De Jonge daarna alle contacten van besmette patiënten kunnen opsporen. Deze aanpak is een randvoorwaarde voor de versoepelingen die het kabinet na 1 juni nog zou willen doorvoeren. Het intensiever testen en het opschroeven van contactonderzoek zou wel een breuk zijn met het nabije verleden, toen terughoudendheid het devies was. Is Nederland hiermee een late leerling, zoals sommige critici beweren? Of is de aanpak van Nederland niet zo uitzonderlijk als je andere landen bekijkt? Voor het Skypegesprek van dit weekend zetten we de belangrijkste feiten alvast op een rij.

Van alle 150 landen waarvan Oxford University de gegevens over test- en opsporingsbeleid op een rij heeft gezet, zijn er inmiddels ruim 50 waar iedereen met symptomen wordt getest. In Europa hanteren bijvoorbeeld Italië en Griekenland dat beleid. In 25 landen, zoals Portugal en Roemenië, kan zelfs iedereen die dat wil een test krijgen, ook als iemand geen klachten heeft.

Nederland is tot nog toe minder actief en behoort tot de 75 landen waar lang niet iedereen getest kan worden. Alleen mensen uit kwetsbare groepen, ernstig zieken, zorgmedewerkers en personen met een contactberoep krijgen een test. Het aantal landen dat niet iedereen met symptomen test, neemt gestaag af. Eind maart waren er nog 95 landen met een streng testbeleid. In bijvoorbeeld Denemarken, Thailand en Albanië is de overheid inmiddels overgegaan op een beleid waar iedereen met symptomen wordt getest. In Japan, Kazachstan en Andorra is het beleid nog verder verruimd, daar zou iedereen die dat wil nu getest moeten kunnen worden. Het veelgeroemde Duitsland hoort volgens de tellingen van Oxford University overigens ook tot de landen die niet iedereen testen.

Na het testen is het ook van belang om erachter te komen wie er contact heeft gehad met de patiënt, om een nieuwe uitbraak snel in de kiem te smoren. Er zijn wereldwijd 70 landen waar de overheid probeert om alle contacten van patiënten in kaart te brengen. Zuid-Korea is hiervan een bekend voorbeeld, maar ook Zuid-Afrika en Zuid-Soedan proberen zo te werken. Van de Europese landen zijn bijvoorbeeld Oostenrijk en Luxemburg voortvarend met opsporing.

Nederland behoort met 60 andere landen tot de groep die slechts beperkt contacten in kaart brengen. Vanaf 1 juni zou dit uitgebreid moeten worden naar volledige ‘tracing’. Steeds meer landen stappen inmiddels af van deze beperkte aanpak en stappen over naar uitgebreidere opsporing. In Mali en Marokko is het beleid in een maand overgegaan van helemaal geen contactonderzoek tot het volledig nagaan van iedereen die bij een patiënt in de buurt is geweest.

Bij het Skypegesprek kunt u de kritiek op het Nederlandse kabinet dus redelijk eenvoudig laten vergezellen van heldere cijfers. Terwijl de helft van de wereld al ruimhartig testen afneemt, is Nederland nog bezig om de voorbereidingen daarvoor te treffen. En bij het naspeuren van alle contacten zijn niet alleen enkele Aziatische landen Nederland voor, maar zegt de meerderheid van de onderzochte landen inmiddels zijn contactonderzoek beter op orde te hebben.