‘Nederland heeft de morele plicht arme landen te helpen bij klimaatadaptatie’

De symboliek is overduidelijk. Het hoofdkantoor van het Global Center on Adaptation is gevestigd in een drijvend kantoor, in Rotterdam. Even verderop zwemmen een paar futen voorbij, de golven van de Rijnhaven klotsen tegen de zijkant van het schip. Onlangs, toen het hevig stormde, moesten alle werknemers inderhaast geëvacueerd worden: de loopbrug dreigde het te begeven. Klimaatadaptatie is niet altijd gemakkelijk.

Het Global Center on Adaptation werd in 2018 opgericht door de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat de wereld zich sneller aanpast aan klimaatverandering. Patrick Verkooijen, een Nederlander met een carrière bij de Wereldbank achter zich, werd aangewezen als directeur. Hij reist de wereld rond om ontwikkelingslanden ervan te overtuigen dat ze zich moeten aanpassen aan klimaatverandering, om ze de weg te wijzen naar de potten met geld die beschikbaar zijn, en om het ‘Noorden’ ervan te doordringen dat ze die potten moeten vullen.

Het nieuwe klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat maandag verschijnt, gaat hem daarbij helpen, hoopt Verkooijen. Hij kent de inhoud, het laatste concept zit in zijn tas. Dit rapport gaat over de impact en de gevolgen van klimaatverandering: voor landbouw, voedselvoorziening, migratiestromen, noem maar op. En ook over ‘adaptatie’: hoe de wereld zich aan een nieuw klimaat kan aanpassen.

Wat is het belang van dit nieuwe IPCC-rapport?

‘Ik verwacht dat er veel scherper in zal staan dat het noodzakelijk is dat de wereld zich aanpast aan klimaatverandering. En ook dat dit economische voordelen heeft. Dit is volgens mij een belangrijke omwenteling in het debat: het inzicht dat klimaataanpassingen meer opleveren dan ze kosten.

‘Neem bijvoorbeeld het installeren van zogeheten early warning systems, voor overstromingen, cyclonen of ander natuurgeweld. Dat levert twintig keer zo veel op als dat wat ze kosten, door de economische verliezen die ze kunnen voorkomen. De Wereldbank heeft ook uitgerekend: wat levert het op als je bij alle infrastructurele projecten rekening houdt met het toekomstige klimaat? Uit die analyse blijkt dat elke dollar die je in klimaatadaptatie investeert, vier dollar oplevert.

‘Een voorbeeld: de haven van Banjul, de hoofdstad van Gambia, wordt nu opnieuw ingericht. Dan kun je maar beter ook kijken naar het klimaat in 2030, 2050 of 2070. Want anders komt er straks een enorme storm, ligt de haven stil, niemand kan laden en lossen. Dat leidt tot hoge economische kosten. Die kun je afzetten tegen een situatie waarin je nú investeert in adaptatie. Op lange termijn is dat dus goedkoper. Voor Gambia, maar ook voor Nederland, want de hele wereld is verbonden. Het is een illusie dat wij ons zouden kunnen terugtrekken op onze eigen postzegel.

‘In het nieuwe klimaatrapport wordt bovendien duidelijker dan ooit erkend dat het Zuiden disproportioneel geraakt wordt door klimaatverandering. Hoeveel draagt Afrika als continent bij aan klimaatverandering? 3 procent. Tegelijkertijd hebben ze daar het meeste last van de gevolgen, omdat de Afrikaanse economie afhankelijk is van sectoren als de landbouw, bosbouw en visserij. Dat geeft landen als Nederland een morele verplichting extra bij te dragen aan klimaatadaptatie in zuidelijke landen.’

Een beroemde uitspraak van Al Gore is: adaptatie is ‘een soort luiheid’. Is dat niet zo? Kunnen we niet beter alles op alles zetten om klimaatverandering te voorkomen?

‘Dat heeft Gore inderdaad gezegd, in 1992, en in 2013 is hij erop teruggekomen. Het zou heel onverstandig zijn ons niet aan te passen aan klimaatverandering. Nu, met 1,1 graad opwarming, zie je al wat de effecten zijn, met overstromingen in Nederland, branden in Canada, droogte in Afrika. We gaan naar 1,5 graad, we gaan naar 2,0 graden in 2050, we gaan misschien wel naar 3 graden. Dus we zullen ons toch moeten wapenen tegen de gevolgen daarvan. En het is een cliché, maar ik zeg het toch maar even: dat betekent niet dat we moeten ophouden met het tegengaan van klimaatverandering. Elke tiende graad opwarming scheelt.’

Het Global Center on Adaptation wil een ‘kennisbank voor oplossingen’ zijn. Wat zijn volgens u geslaagde voorbeelden van aanpassingen aan klimaatverandering?

‘Nou, die haven in Gambia bijvoorbeeld. Of neem het project Desert to Power: het grootschalig plaatsen van zonnepanelen in de Sahel, de armste regio van Afrika. Wij wijzen er dan op dat dat je moet letten op de hevige stofstormen die in de toekomst ontstaan.’

Er is al jaren sprake van 100 miljard dollar per jaar voor ontwikkelingslanden, om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Dat klinkt als een hoog bedrag…

‘Dat is een heel laag bedrag. De investeringsbehoefte voor klimaatadaptatie, wereldwijd, is veel hoger dan 100 miljard dollar per jaar.’

Patrick Verkooijen, ceo van het Global Center on Adaptation, bij het kantoor in Rotterdam. Beeld ©raymond rutting photography

Hoeveel is er dan nodig?

‘Dat staat nogal ter discussie. De Afrikaanse landen hebben tijdens de klimaattop in Glasgow gezegd dat er 500 miljard dollar per jaar nodig is. Dat komt tijdens de top in Sharm-el-Sheikh, dit najaar, zeker terug. Maar ik zit er zo in: laten we eerst die 100 miljard maar eens leveren, voordat we gaan praten over 500 miljard.

‘Nu wordt er maar 80 miljard per jaar overgemaakt, dat is het bedrag dat van Noord naar Zuid gaat. Minder dan afgesproken. Bovendien zou de helft van dat geld naar klimaatadaptatie moeten gaan, en de andere helft naar het tegengaan van klimaatverandering. In werkelijkheid gaat maar 20 procent naar adaptatie. Dus ook dat moet veranderen. Nederland is daarin overigens een voortrekker, dat zegde als eerste land ter wereld die 50/50-verdeling toe.’

Zijn er ook andere mogelijkheden om geld vrij te spelen? In Newsweek oppert u de schulden van arme landen deels kwijt te schelden, onder de voorwaarde dat ze het vrijgekomen geld investeren in klimaataanpassingen.

‘Ja, dat is een belangrijk concept. Debt for climate swaps heet dat. Stel, ik ben een land – Kenia. Ik heb schulden, bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, China en institutionele beleggers. Dat geld heb ik geleend om mijn land te ontwikkelen en uiteraard moet ik het terugbetalen. Maar ik heb net covid gehad, dus minder toerisme, minder inkomsten, en ik heb ook een overstroming gehad en een sprinkhanenplaag. Ik kan niet betalen.

‘De Wereldbank, IMF en G20 hebben gezegd: oké, we stellen de terugbetaling even uit, debt suspension. Er wordt zelfs al gedacht aan debt restructuring, bijvoorbeeld door de rente op bestaande leningen te verlagen. Daar is Kenia natuurlijk bij geholpen. Maar wat nou als Kenia zegt: een deel van die schulden betalen wij niet terug, maar wij gaan ervoor zorgen dat we extra gaan investeren in adaptatie. Dan zou de Wereldbank of IMF kunnen denken: dat heeft economische voordelen, dat leidt tot economische bestendigheid, dat is een verstandige manier om met je geld om te gaan.

‘Ik ben daar enorm vóór. Landen als Kenia, als de Democratische Republiek Congo, als de Maldiven willen graag investeren in klimaatadaptatie, maar ze hebben geen geld. Veel van die landen zijn gedowngraded door de credit rating agencies, ook vanwege covid. Lenen op de kapitaalmarkt is heel duur. En ondertussen verwachten beleggers dat ze in de toekomst nóg minder kunnen betalen, onder andere doordat ze worden geraakt door klimaatverandering, en zal lenen dus nóg duurder worden. Die vicieuze cirkel moeten we doorbreken.’

Maar dan nog. Kán de wereld zich wel aanpassen aan klimaatverandering, of zullen er altijd meer verliezers zijn dan winnaars?

‘Het blijft zo dat er in een warmere wereld meer risico’s zijn. We kunnen ons aanpassen, maar slechts tot op zekere hoogte. Ook als de uitstoot van broeikasgassen nauwelijks meer stijgt, is de opwarming van de aarde 2,0 graden in 2050. Dat betekent dat 30 procent van het areaal van maïs, een van de basisgewassen, verloren gaat. Het is te warm, te droog, of er zijn te veel overstromingen. En voor bonen, ook een basisgewas, is dat 50 procent. Dat zijn killer facts waar ik wakker van lig.

‘Ik zag het ook op de Maldiven, waar ik een paar weken geleden was. Dat bestaat uit 1.200 eilanden, gemiddeld 1 meter boven de zeespiegel. Van de 1.200 eilanden zijn er 200 bewoond, 500 duizend mensen in totaal. Kust-erosie vindt daar nu al grootschalig plaats. De regering is zich dus nu aan het voorbereiden: hoe gaan we hiermee om? Ze hebben nu een nieuw eiland gemaakt: Hulhumalé. Niet zo slim om dat ook maar 1 meter boven de zeespiegel te bouwen, dus dat hebben ze opgehoogd met een extra meter. Maar je kunt geen 200 eilanden repliceren. Ze geven nu al de helft van hun totale begroting uit aan klimaatadaptatie. Dus wat gaat er gebeuren? Op de Marshall-eilanden zie je de gevolgen: daar hebben ze een enorm probleem met vluchtelingenuitstroom.’

In dat stuk in Newsweek schreef u: ‘We are all Maldivians.’

‘Inderdaad. Klimaatrisico’s zijn mondiaal, we hebben er allemaal last van en zullen er nog meer last van krijgen, al worden bepaalde regio’s ernstiger geraakt dan andere. De Maldiven geven een inkijkje in wat ons ook te wachten staat.’

Doet Nederland genoeg aan klimaatadaptatie?

‘In eigen land wel. Maar Nederland zou zijn kennis en expertise, én financiering, internationaal meer kunnen inzetten.’

Omdat Nederland daaraan kan verdienen?

‘Ja, en omdat we een morele verplichting hebben andere regio’s te ondersteunen. En als aanvullend argument zou ik tegen Geert Wilders (PVV) en Thiery Baudet (Forum) willen zeggen: het is in ons welbegrepen eigenbelang. We moeten voorkomen dat handelsstromen worden ontwricht en we moeten migratiestromen beperken.

‘Er is nog iets, waar te weinig aandacht voor is. Klimaatrisico’s zijn niet alleen verbonden met economische risico’s, maar ook met financiële risico’s. Nog maar eens het voorbeeld van Kenia. Stel, er is sprake van droogte, afgewisseld met enorme overstromingen, dan weer droogte, dan weer overstromingen. Dan wordt die economie daardoor geraakt, want die is vooral afhankelijk van de landbouwsector. Kleinschalige boeren hebben allerlei leningen lopen bij banken. Maar die kunnen ze niet afbetalen, de landbouwproductie is afgenomen. Dus die banken staan onder druk. Als de banken op een gegeven moment omvallen, valt een land om. Dat raakt ons ook. Wij hebben natuurlijk ook investeringen lopen. Onze pensioenfondsen investeren niet alleen hier in Rotterdam, ze hebben ook beleggingen in Afrika of in andere opkomende economieën.’

Tot slot: bekruipt u weleens een neokoloniaal gevoel? U, een witte man uit het rijke Noorden, vertelt arme landen opnieuw wat ze zouden moeten doen.

‘Het is niet zo dat wij vertellen dat andere landen aan adaptatie moeten doen. Zuidelijke landen – Afrika, Bangladesh, Marshall-eilanden – hebben zelf adaptatie als topprioriteit aangewezen. Immers, zij ervaren de klimaatnoodtoestand vandaag. Ze zien dat de productiviteit van de landbouwsector afneemt, ze zien bepaalde delen van steden onder water staan, zij merken de sociale kosten van binnenlandse vluchtelingen. Ze weten heel goed dat de klimaatnoodtoestand van vandaag nog veel ernstiger zal worden in de toekomst. Ze weten ook heel goed dat zij zich daartegen moeten wapenen. Ze investeren daar zelf aan in, en ze vragen ons daarmee te helpen.’