Nederland heeft akelig vroeg gejuicht in de strijd tegen corona

Feesttenten wagenwijd openen voor massa’s ongevaccineerde en half gevaccineerde jongeren: wat kon er misgaan?

Het is een klassieke fout in de sport: de overwinning al vieren terwijl de buit nog niet binnen is. De Fransman Julian Alaphilippe ging ooit meters voor de finish trots rechtop zijn racefiets zitten, de armen triomfantelijk gespreid. Vlak voor de streep van Luik-Bastenaken-Luik schoot concurrent Primoz Roglic, die wél bleef sprinten, Alaphilippe voorbij.

Het Nederlands elftal en het legioen kunnen er ook wat van. Paar wedstrijden winnen en het is alweer holladiejee, Holland gaat die cup pakken – om vervolgens schlemielig het toernooi te moeten verlaten.

In de strijd tegen corona juichte het kabinet ook akelig vroeg, zo bleek deze week. Besmettingslijntjes omlaag? Vaccinatiecampagne op stoom? Werp af die mondkapjes, gooi open die boel, ja ook de nachtclubs, handjes de lucht in.

Gevolg: de superbesmettelijke deltavariant demarreerde en nu kijkt half Nederland weer bleekjes naar de dagelijkse besmettingscijfers.

Al sinds de après-ski-uitbraken in het Oostenrijkse Ischgl (maart 2020) weten we dat horden dicht op elkaar springende en zingende mensen een walhalla zijn voor het virus.

Testen voor Toegang moest voorkomen dat we ons twee keer aan hetzelfde spike-eiwit zouden stoten. Maar van Den Haag (feestje van studentenvereniging, 50 besmettingen) tot Enschede (discotheek, 200 besmettingen): de opgeworpen dijken blijken niet bestand tegen de deltavariant.

Het virus heeft maar één gaatje nodig om doorheen te glippen en het waren er talrijke. Ict-problemen in het eerste uitgaansweekend, slechte controles van de coronacheck bij de ingang, iemand die per ongeluk een negatief testbewijs kreeg terwijl hij eigenlijk positief was, een toegangstest die dermate lang geldig is dat het virus bij het inzetten van de laatste meezinger van de avond alweer vrolijk kan dansen op de keelbanden.

Club Bitterzoet in Amsterdam opent na anderhalf jaar weer de deuren, 26 juni. Beeld Joris van Gennip

En dan is er nog dat onbegrijpelijke besluit om mensen direct na hun vaccinatie al groen licht te geven om de nachtclub in te rennen. Al weken waarschuwen virologen dat dat een slecht idee is. Ook veel andere landen beschouwen iemand pas twee weken na inenting volledig gevaccineerd, omdat het immuunsysteem tijd nodig heeft om op volle kracht te komen.

‘We achten de bescherming direct na de prik al dusdanig hoog dat we het accepteren’, zei een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid op 1 juli tegen de Volkskrant. Daarna volgde bureaucratisch abracadabra: ‘Op deze manier kunnen we het samentrekken met resultaten van een negatieve test die ­meteen geldig zijn.’

Inmiddels is het roer alweer om. Toch maar twee weken wachttijd na de laatste prik, oordeelt het kabinet nu. ‘Dat gaan we op korte termijn regelen’, zei minister De Jonge dinsdag. Vandaag volgen nieuwe maatregelen.

Zo wordt de zomer die coronarust moest brengen toch nog een spannende race tussen inentingen en besmettingen. Is de vaccinatiecampagne snel en sterk genoeg om deze keer een exponentiële groei van besmettingen niet te hoeven bekopen met volstromende ziekenhuizen en lockdowns? Hoeveel long covid hadden we kunnen voorkomen door de nachtclubs pas te openen nádat jongeren volledig gevaccineerd zijn? Gaat Nederland binnenkort voor andere landen ‘op rood’, omdat ze elders een voorzichtiger koers varen en ons maar gevaarlijke viezeriken vinden?

‘Was ist passiert?’, zal de Duitse buurman vanaf een afstandje aan ons vragen, omdat wij wel en hij niet vijf dagen in quarantaine moeten in de bungalow. En we zullen door het kiertje van het raam antwoorden: ‘Wir sind die Holländer, wir haben uns zu früh gefreut.’