Nederland bouwt mee aan de grootste en duurste telescoop ooit

De eerste waarnemingen staan gepland voor 2024

De Extremely Large Telescope wordt in twee fasen gebouwd. De financiering van de eerste fase is volledig rond; voor de tweede (kleinere) fase is het volgens De Zeeuw belangrijk dat ook Ierland eind dit jaar lid zal worden van ESO. Nieuwe ESO-lidstaten betalen een fors bedrag aan 'entreegeld'.



De top van de 3000 meter hoge bergtop Cerro Armazones in de Chileense Atacama-woestijn werd in 2014 al afgevlakt met dynamiet, en de fundering voor de toekomstige telescoop is inmiddels in aanbouw. De eerste waarnemingen staan gepland voor 2024.