Natuurkundige Manus Visser: 'Mooi idee dat we de kosmos gewoon op een stuk papier kunnen begrijpen'

Geruststellend? Beangstigend? Geen van beide, zegt theoretisch natuurkundige Manus Visser op de vraag wat er door hem heen gaat op de spreekwoordelijke donkere zomernacht, als hij naar de sterren omhoog kijkt, het heelal in. 'Vooral duizelingwekkend, alleen al vanwege de onvoorstelbare afstanden. Maar ik vind het dan wel meteen een mooi idee dat we er gewoon op een stuk papier iets van kunnen begrijpen.'



Visser is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam en een van de gasten in het komende Kenniscafé in De Balie over een nieuwe kijk op het universum. Visser werkt aan theorieën over de oorsprong van de zwaartekracht.