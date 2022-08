Nasa wijst dertien plekken op de maan-zuidpool aan voor nieuwe landing

Nasa's nieuwe maanraket Artemis I met Orion-capsule. Beeld Steve Nesius / Reuters

De eerste vrouw op de maan zal in april 2025 haar voetafdrukken misschien achterlaten op Amundsen Rim, een kraterrand in het zuidpoolgebied van de maan, vernoemd naar de Noorse poolreiziger Roald Amundsen. Of op Shackleton Peak, vernoemd naar Amundsens Ierse collega Ernest Shackleton. Of misschien wel echt op een steenworp afstand van de maan-zuidpool.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa maakte vrijdagavond de selectie bekend van landingsgebieden voor het ambitieuze Artemis-programma, dat voor het eerst in meer dan een halve eeuw weer mensen naar de maan moet brengen.

Alleen zestigplussers herinneren zich nog de wazige tv-beelden van de Apollo 11-landing uit juli 1969, toen astronaut Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette – ‘een kleine stap voor een mens; een reuzensprong voor de mensheid’, in Armstrongs woorden. Daarna volgden nog vijf landingen; in totaal hebben er twaalf mensen rondgelopen op de maan. Na de terugkeer van Apollo 17, in december 1972, werd het bemenste maanprogramma gestaakt.

Gestolde lava

De Apollo’s landden allemaal in de buurt van de evenaar van de maan, vaak op uitgestrekte vlaktes van gestolde lava. In plaats daarvan zal de eerste bemenste Artemis-maanlanding in het zuidpoolgebied plaatsvinden, in een veel heuvelachtiger terrein.

Dat er nu dertien gebieden zijn geselecteerd als toekomstige landingsplaatsen – elk zo’n 15 bij 15 kilometer, en allemaal gelegen binnen 200 kilometer afstand van de zuidpool – is volgens Artemis-campagneleider Mark Kirasich ‘een reuzensprong in de terugkeer van mensen naar de maan’.

Het zuidpoolgebied van de maan is interessant omdat er op de permanent beschaduwde bodems van sommige kraters ijs ligt. Dat kan gebruikt worden als drinkwater voor een toekomstige maanbasis, of als grondstof voor raketbrandstof. Geologen zijn vooral in het gebied geïnteresseerd omdat het extreem oud maangesteente bevat.

Voordat er opnieuw mensen landen op de maan, worden de verschillende onderdelen van Artemis uitgebreid getest. De eerste proeflancering (Artemis I) van Nasa’s nieuwe, gigantische maanraket staat gepland voor maandag 29 augustus. Ook de Orion-capsule – een grote versie van de kegelvormige Apollo-capsules van weleer – wordt dan in de ruimte beproefd, zij het nog zonder astronauten aan boord. Datzelfde geldt voor de Europese servicemodule die Orion onder andere van water, energie en brandstof voorziet.

Stephanie Wilson

Artemis II, gepland voor mei 2024, heeft al wel vier astronauten aan boord, maar zal nog geen landing uitvoeren. Dat gaat op z’n vroegst in april 2025 gebeuren, met Artemis III. De astronauten zullen dan naar het maanoppervlak afdalen in het kolossale Starship Human Landing System, dat wordt ontwikkeld door ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Welke van de 18 geselecteerde astronauten er in 2025 in de spreekwoordelijke voetsporen van Neil Armstrong gaan treden, is nog niet bekendgemaakt. Nasa heeft wel laten weten dat met Artemis III in elk geval de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur op de maan zullen landen.

Een voor de hand liggende keus lijkt de nu 55-jarige Afro-Amerikaanse Stephanie Wilson, die al drie vluchten naar het internationale ruimtestation ISS heeft gemaakt.