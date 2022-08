Nasa waagt zaterdagavond nieuwe lanceerpoging onbemenste maanmissie

De SLS-raket dinsdag op lanceerplatform 39B in Florida. Beeld AP

Maandagmiddag moest de ruimtevaartorganisatie de lancering van de meest ambitieuze missie in decennia nog afblazen, nadat problemen waren ontdekt met motor 3 van de hoofdtrap van de raket. Die bereikte niet de benodigde temperatuur, zo meldde een sensor. Met nog veertig minuten op de teller werd de lanceerklok stopgezet. De lancering werd een uur later geschrapt.

Artemis 1, zoals de maanmissie officieel heet, moet de eerste worden van minimaal drie geplande Artemis-missies, vernoemd naar de tweelingzus van de mythologische Apollo. Die missies moeten mensen uiteindelijk terugbrengen naar de maan, ruim vijftig jaar nadat de laatste mens er vertrok. Als Artemis 1 – nog zonder mensen aan boord – slaagt, vliegen astronauten met missie Artemis 2 naar verwachting in 2024 een rondje om de maan. ‘Op z’n vroegst in 2025’, lees: waarschijnlijk later, volgen dan de eerste nieuwe voetstappen, gezet door een vrouw en een niet-witte persoon.

Uitwijkmogelijkheid

In de nacht van dinsdag op woensdag kondigde Nasa aan dat ze zaterdag een nieuwe lanceerpoging zal wagen. Die lancering moet ergens tussen 20:17 en 22:17 uur Nederlandse tijd plaatsvinden.

Lukt dat niet, dan is maandag 5 september een nieuwe uitwijkmogelijkheid. De verwachting is dat Nasa die datum echter alleen zal gebruiken wanneer de lancering zaterdag mislukt door slecht weer. Dat is niet ondenkbaar: de oorspronkelijk geplande reservedatum, vrijdagavond 2 september, kon door de slechte weersverwachting ook geen doorgang vinden.

Mislukt de lancering opnieuw door technische problemen, dan zou het uitstel weleens veel langer kunnen duren. Het technische probleem dat de raket maandag aan de grond hield, is namelijk nog altijd niet opgelost. De betrokken ingenieurs vermoeden dat de temperatuursensor bij motor 3 niet naar behoren werkt, maar dat de motor zelf wel goed functioneert. Als dat inderdaad zo is, zou de raket veilig kunnen opstijgen.

Lanceerplatform

Die specifieke sensor kan men voor zaterdag, nu de raket op het lanceerplatform staat, niet meer repareren. De ingenieurs hopen daarom dat ze via een omweg alsnog voldoende meetgegevens kunnen verzamelen die bewijzen dat de motor inderdaad naar behoren werkt. Als ze in dat bewijs voldoende vertrouwen hebben, en niet op nieuwe technische problemen stuiten, zal de raket vertrekken.

Als ze dat vertrouwen niet hebben, vrezen de meeste experts dat de ingenieurs de raket zullen terugrollen naar de loods voor een uitgebreidere analyse. Als dat gebeurt, zal de lancering minimaal een paar weken vertraging oplopen.