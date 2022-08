Nasa blaast lancering onbemenste maanmissie op het laatste moment af

De SLS-raket, maandagmiddag op de livestream van Nasa, terwijl kijkers wachtten op de officiële bevestiging van het uitstel. Beeld Nasa

De volgende mogelijke lanceerpoging staat nu voor vrijdag in de boeken, iets voor 7 uur ’s avonds Nederlandse tijd. Een definitieve bevestiging of Nasa dan daadwerkelijk een nieuwe poging waagt, volgt later.

Artemis 1 moet de eerste worden van minimaal drie geplande Artemis-missies, vernoemd naar de tweelingzus van de mythologische Apollo. Die missies moeten mensen uiteindelijk terugbrengen naar de maan, ruim vijftig jaar nadat de laatste mens er vertrok. In 2024 vliegen astronauten met missie Artemis 2 hetzelfde rondje om de maan dat de testpoppen tijdens de eerste missie zullen maken. ‘Op z’n vroegst in 2025’, lees: waarschijnlijk later, volgen dan de eerste nieuwe voetstappen, gezet door een vrouw en een niet-witte persoon.

Geen uitzondering

Lanceringen in de ruimtevaart zijn altijd spannend. Helemaal wanneer het de eerste keer is dat een nieuwe raket zich moet losmaken van het aardse. Maandag bleek daarop geen uitzondering. In de vroege ochtend zorgden onder meer het weer – dit weekeinde sloeg zelfs de bliksem nog in – en een lekkage in een van de aanvoerleidingen van vloeibare waterstof voor vertraging van het schema. Die problemen werden opgelost. Ook de angst dat er een scheur zat in een onderdeel van de raket, voor intimi bekend als de ‘intertank’, bleek vals alarm. Vocht had zich aan de buitenzijde via het isolatiemateriaal slechts opgehoopt en was in een scheurpatroon vastgevroren.

Toch zorgde een ander probleem uiteindelijk alsnog voor afstel. Motor nummer drie van vier, behorend bij de hoofdtrap van de SLS-raket, werkte lange tijd niet naar behoren. Daardoor bereikte deze niet de temperatuur die nodig was voor lancering. Nadat meerdere pogingen om het probleem te verhelpen op niets uitliepen, stopte de lanceerklok met nog veertig minuten op de teller. De beloofde tien minuten overleg tussen missieleiding en betrokken ingenieurs liepen uit tot ruim een uur, waarin de geruchten van uitstel steeds sterker werden. Uiteindelijk volgde inderdaad de bevestiging: de lancering kan op z’n vroegst op vrijdag 2 september plaatsvinden.

Drie mislukte pogingen

Alle drie de keren dat de SLS-raket nu op platform 39B heeft gestaan – tweemaal bij een zogeheten ‘wet dress rehearsal’, waarbij bij wijze van test brandstof de raket in wordt gepompt, en nu ook tijdens de eerste daadwerkelijke lanceerpoging – werd de boel vroegtijdig afgeblazen. Zulk soort uitstel is in de ruimtevaartwereld overigens relatief normaal.

Over de hele wereld keken geïnteresseerden met een mengelmoes van nostalgie en spanning mee naar wat het vertrek had moeten worden van deze moderne echo van het vervlogen Apollo-tijdperk. Niet alleen schakelden miljoenen kijkers in op de officiële livestream, maar ook elders verzamelden liefhebbers zich voor deze unieke nieuwe stap in de bemenste ruimtevaart. In Florida kwamen bijvoorbeeld een grove 25 duizend mensen bijeen, zo schatte Nasa. In Nederland dromden ruimtevaartliefhebbers onder meer samen in de Space Expo in Noordwijk en het Omniversum in Den Haag, waar de lancering in de reusachtige koepelbioscoop werd vertoond. Ook zij zullen vrijdagavond opnieuw een plekje moeten zoeken om de lancering te volgen.

Mocht het dan opnieuw niet lukken, dan staat de volgende poging alvast gepland voor maandag 5 september.