Nabestaanden hebben geen veto, maar wel laatste woord orgaandonatie - senaat debatteert vandaag over het verschil

Het wordt koorddansen voor Dijkstra. Zij loodste haar voorstel met 1 stem verschil, 75 stemmen voor en 74 tegen, door de Tweede Kamer. Een tegenstem was afwezig omdat een lid van de Partij voor de Dieren afwezig was. Anders hadden de stemmen gestaakt en was het voorstel verworpen.



Een meerderheid in de senaat is ongewis. SP en D66 zijn volmondig voor, PVV, CU, SGP en Partij voor de Dieren zijn juist tegen en bij andere fracties zoals VVD, CDA en PvdA is het een 'vrije kwestie'. In het laatste geval is niet de partijopvatting leidend, maar de persoonlijke opvatting van de senator. Dinsdag wil de Eerste Kamer het debat afronden. Volgende week wordt naar verwachting gestemd.