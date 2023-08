Na schaken en gamen is AI nu ook beter in drone-racen dan mensen

Het dronecircuit, met de routes die de door de mens bestuurde drone aflegt (rood) en de door AI bestuurde drone (blauw) Beeld Leonard Bauersfeld

Aan het alsmaar groeiende boek ‘activiteiten die ooit waren voorbehouden aan de mens’ kan weer een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd. Onderzoekers van de Universiteit van Zürich ontwikkelden een autonoom systeem, genaamd Swift, dat excelleert in droneracing.

Het doel is om de drones met vier propellers zo snel mogelijk een circuit te laten afleggen. De apparaten moeten daarbij door poorten vliegen, waarbij ze snelheden van meer dan honderd kilometer per uur bereiken.

De ingebouwde camera aan boord verstuurt de livebeelden naar de VR-brillen van de bestuurders. Zij zien de omgeving dus door de ogen van de drone. De afgelopen jaren bewees AI al mensen te kunnen verslaan bij het spelen van uiteenlopende spelen als schaak, go, 57 klassieke Atari-games, StarCraft en het racespel Gran Turismo. Droneracing was vooralsnog een brug te ver.

In hun artikel in Nature noemen de onderzoekers die eerdere prestaties van AI ‘indrukwekkend’, maar benadrukken ze dat deze alleen bereikt konden worden binnen de omgeving van een bord of binnen een computersimulatie. Het droneracen vindt plaats in een fysieke ruimte, die zich per definitie anders gedraagt dan een testomgeving.

Twee keer zo lang

In 2019 deed een ander AI-systeem (AlphaPilot genaamd) nog twee keer zo lang over het circuit als mensen, maar Swift heeft grote vooruitgang geboekt. De drie kampioenen tegen wie het systeem de handschoen opnam, kregen een week de tijd om het circuit als hun broekzak te leren kennen.

Het systeem heeft, behalve een camera, verschillende sensoren en computers aan boord die alle visuele en acceleratie-informatie doorgeven en verwerken. Een andere module vertaalt al deze data weer naar commando’s, vergelijkbaar met het bedienen van een joystick door mensen.

Uiteindelijk kwam Swift als winnaar uit de bus in de competitie tegen de drie kampioenen en won de meeste races.

Robothond Spot

Jurriaan van Diggelen, AI-onderzoeker bij TNO en niet betrokken bij het onderzoek, ziet de prestaties van Swift als ‘een volgende stap’ in de aanhoudende pogingen om de kloof tussen het leren in gesimuleerde omgevingen en de echte wereld te slechten. Van Diggelen wijst op de bekende robothond Spot van Boston Dynamics, die ook in de echte wereld kan bewegen. ‘Daar gaat het om het aanleren van korte acties en de fijne motoriek, het balanceren op een ondergrond. Swift leert zich tactisch te bewegen over langere trajecten en op hoge snelheid. Dat is weer een stap verder.’

Maar, tempert hij al te hoge verwachtingen: ook bij Swift is er sprake van een gecontroleerde ruimte met een duidelijk omschreven taak. ‘Het is ongelofelijk lastig de stap naar de echte wereld te maken.’ De Zwitsers hopen dat hun onderzoek kan bijdragen aan de ontwikkeling van autonome robots, landvoertuigen of vliegtuigen die kunnen worden ingezet voor een ‘breed scala aan taken’, maar zover is het volgens Van Diggelen nog lang niet.

‘Het is een interessant idee om een robot een huiszoeking te laten doen, maar het aantal scenario’s is vrijwel oneindig en dus moeilijk te trainen. Het gedrag van de verdachte is onvoorspelbaar, en de omgeving ook. Daar kunnen mensen beter mee omgaan dan robots.’