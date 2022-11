Na Extinction Rebellion is er nu ook Scientist Rebellion: wat bezielt deze activistische wetenschappers?

Wetenschappers demonstreren voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Beeld Judith Jockel

‘Waar gaan jullie naartoe?’ De stoet wetenschappers is station Den Haag Centraal nog niet goed en wel uit, of hij trekt al de aandacht van twee politieagenten in de Prins Willem-Alexanderhof. Met hun witte laboratoriumjassen springen de vijftien onderzoekers in het oog, alsof ze verdwaald op zoek zijn naar een universiteitsgebouw. Dat is niet het geval, hun bestemming is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Bezuidenhoutseweg, waar ze gaan protesteren voor een beter milieu en klimaat, onder de vlag van Scientist Rebellion. ‘Onze demonstratie is aangemeld’, vertellen ze de agenten. ‘We weten ervan’, antwoorden deze, ‘we willen even checken met hoeveel jullie zijn.’ De groep mag verder.

Met hun demonstratie deze septembermiddag hopen de actievoerders te voorkomen dat het ministerie vergunningen afgeeft voor nieuwe gasboringen onder de Waddenzee. ‘Een onzinnig plan’, zegt Scientist Rebellion-woordvoerder en ecologisch microbioloog Marjan Smeulders (Radboud Universiteit) als we arriveren bij het ministerie. ‘De Waddenzee staat op de Unesco-werelderfgoedlijst. Die moeten we beschermen, maar gasboringen verstoren de natuur. Als de bodem verzakt, valt er minder wad droog bij eb en hebben vogels minder plek om eten te zoeken.’

Beeld Studio V - illustraties op jas Maud Dekkers

Achter haar worden de spandoeken uitgerold, naast een van de Waddenvereniging, die vandaag gezamenlijk optrekt met de wetenschappers. Uiteindelijk verzamelen zo’n vijftig betogers zich onder de vlaggen voor het gebouw. Vier agenten bij de ingang van het ministerie houden het nauwlettend in de gaten.

Spandoeken (‘Stop de fossiele waanzin’), toespraken door megafoons – het is een niet-alledaags gezicht om universitaire onderzoekers te zien actievoeren. Maar klimaatwetenschappers zijn niet de enigen. Ook beroepsgenoten in andere vakgebieden, zoals migratie en genderwetenschap, nemen geregeld duidelijk stelling in het politiek-maatschappelijk debat.

De wetenschappers die op de stoep van het ministerie staan – naast biologen zijn ook econometristen, artsen en sociologen aanwezig – vinden het geen probleem dat ze hun idealen laten gelden. Microbioloog Smeulders ziet het eenvoudigweg als haar verantwoordelijkheid als bioloog om te strijden voor een beter milieu en klimaat. ‘Als je promoveert, beloof je dat je je inzet voor de maatschappij. Daarom vind ik dat we de plicht hebben om in actie te komen.’ Dat ze bij een eerdere actie al eens werd gearresteerd, schrikt haar niet af.

Vanaf de zijlijn slechts de klimaatproblemen in kaart brengen, die tijd is voorbij, vindt ook Paul Behrens, hoofddocent industriële ecologie bij de Universiteit Leiden. ‘Om de opwarming te beperken tot 1,5 graad, moeten we voor 2030 onze CO 2 -uitstoot gehalveerd hebben. Technisch en financieel kan dat gewoon, maar politici lijken er zelf niet in te geloven.’ Nieuwe gasvelden? Nergens voor nodig, heeft hij net betoogd door een met logo’s van Extinction Rebellion bestickerde megafoon.

Zo denken eigenlijk alle betogers er vandaag over, net als het handjevol toeschouwers dat het protest trekt. Zorgen over vooringenomenheid heeft niemand. ‘Ja, klimaatmodellen bevatten onzekerheden’, erkent Behrens, ‘maar dat geldt voor alles in de wetenschap. In alle scenario’s warmt de aarde te veel op, het lijkt er zelfs op dat we klimaatveranderingen hebben onderschat.’

Onderzoekers die zeggen dat andere factoren dan fossiele brandstoffen hiervan de oorzaak zijn – zoals de baan van de aarde om de zon – bevinden zich volgens hem wetenschappelijke gezien ‘in de marge’. ‘Hun stem wordt onevenredig versterkt in de media. Mensen die geloven dat de aarde plat is, nemen we ook niet serieus.’

Veel ruimte in maatschappelijke bijdragen

Mag dat zomaar, een actielogo op je labjas stikken? Op zichzelf hebben wetenschappers veel ruimte in hun maatschappelijke bijdragen. Zo wijst het richtsnoer academische vrijheid van wetenschappelijk genootschap KNAW op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderzoekers om de samenleving te betrekken bij wetenschappelijke vooruitgang, bijvoorbeeld in het publieke debat.

Universiteitenvereniging UNL staat er vergelijkbaar in. ‘Het is een van de wettelijke taken van universiteiten om kennis over te dragen ten behoeve van de samenleving’, laat een woordvoerder weten per e-mail. Daar past ook bij, schrijft hij, dat wetenschappers zich inzetten om de wereld te veranderen op basis van idealen. Voorwaarde is wel dat zij duidelijk maken wat hun expertise is en wetenschappelijk onderbouwde uitspraken doen.

Niettemin klinken er ook zorgelijke geluiden vanuit de academische gemeenschap. ‘Er zijn twee klassieke bedreigingen voor wetenschappelijke onafhankelijkheid: geld en ideologie’, zegt bijvoorbeeld Jonathan Soeharno, hoogleraar rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Activistische wetenschap kan op gespannen voet staan met academische onafhankelijkheid en waarheidsvinding, betoogde de jurist vorig jaar tijdens zijn afscheid als voorzitter van de wetenschappelijke integriteitscommissie van de UvA.

‘Wetenschap is nooit helemaal neutraal, iedere onderzoeker neemt immers zijn persoonlijke waarden mee’, zegt hij aan de telefoon. ‘Het streven naar waarheid en objectiviteit is niet zo makkelijk als het lijkt. Voor sommigen lijkt dat reden om de wetenschap dan maar ten dienste te stellen aan hun ideologie, zoals identiteitspolitiek of klimaat.’

Het gevaar dat dan ontstaat, zegt Soeharno, is dat de academie niet meer boven de maatschappelijke polarisatie staat, maar er deel van uitmaakt. ‘In Amerika zie je al dat sommige academische instituties een sterke ideologische signatuur hebben. Een deel van de bevolking vindt ze daarom niet meer betrouwbaar. Het paradoxale gevolg daarvan is dat belangrijk klimaat- of genderonderzoek zo juist op minder vertrouwen kan rekenen.’

Petities

Ook hoogleraar milieukunde Mark Huijbregts (Radboud Universiteit) zul je niet snel tegenkomen bij een demonstratie of op een petitie. Huijbregts berekent onder meer hoe snel soorten uitsterven en hoeveel milieu-impact consumentenproducten hebben. ‘Mijn rol als wetenschapper en bezorgde burger probeer ik zo goed mogelijk te scheiden’, zegt hij op zijn werkkamer in Nijmegen.

Dat collega’s zich activistisch opstellen vindt de hoogleraar geen probleem. En binnen zijn onderzoeksinstituut is een discussie gaande over of ze zich als organisatie al dan niet moeten verbinden aan petities. ‘Maar zelf richt ik me primair op het verstrekken van kennis en advies’, benadrukt hij, ‘zodat anderen beslissingen nemen op basis van de juiste wetenschappelijke inzichten.’ Zo zit Huijbregts in de adviesraad van Milieu Centraal en adviseerde hij Rijkswaterstaat over recyclebare viaducten.

110 kilometer verderop, voor de deur van Economische Zaken, voelt Huijbregts’ directe collega Smeulders in elk geval alle ruimte om zich uit te spreken. ‘Mijn directe baas vraag ik nooit om toestemming’, zegt ze op nonchalante toon, als de betoging tegen haar einde loopt. De zon piept dan voor het eerst achter de toren van het New Babylon-complex vandaan.

Dat de combinatie activisme en wetenschap toch een gevoelige blijft, blijkt als een demonstrant van een NWO-onderzoeksinstituut naar haar motivatie wordt gevraagd. ‘Ik heb met mijn instituut afgesproken dat ik me niet publiekelijk uitspreek’, zegt ze aanvankelijk afhoudend. Later appt ze dat haar leidinggevende toch akkoord is, mits ze benadrukt dat ze spreekt als privépersoon. Ook een genderonderzoeker die zich geregeld publiekelijk uitspreekt in het genderdebat wil niet reageren. Dat vindt ze, zo appt ze, ‘te risicovol’ voor het onderzoeksproject waarbij ze betrokken is.

De Blue Rebels verbeelden de bedreigde Waddenzee bij de demonstratie in Den Haag. Beeld Judith Jockel

Rond half zes houden de demonstranten in Den Haag het voor gezien, na een korte dansvoorstelling van de Blue Rebels – vier vrouwen in het blauw die met droevig gezicht de bedreigde Waddenzee uitbeelden. Het protest eindigt gemoedelijk, met een etentje in de Foodhall naast het centraal station. Maar mochten de boorvergunningen er alsnog komen, zo waarschuwen de betogers, dan kan dat een volgende keer heel anders zijn.

Scientist Rebellion Scientist Rebellion is wereldwijd in zo’n vijftig landen actief – van Argentinië tot de Verenigde Staten. De Nederlandse tak telt ongeveer 100 mensen. Bij protesten hanteren de rebellerende wetenschappers dezelfde principes als zusterorganisatie Extinction Rebellion, dat bekendstaat om haar soms radicale acties waarbij ze confrontaties met de politie niet uit de weg gaat. Zo pakte de politie in Nederland het afgelopen half jaar onder meer Extinction-Rebellionactivisten op bij demonstraties in het Amsterdams Havengebied (tegen kolentransport), in Den Haag (waar ze zich vastlijmden aan de A12) en bij Tata Steel.

Vertrouwen in wetenschap is groot Er is veel publieke waardering voor wetenschap, laat onderzoek zien. In een publieksenquête van het Rathenau Instituut uit 2021 gaven mensen de wetenschap met een 7,4 een hoger vertrouwenscijfer dan alle andere onderzochte instituties, waaronder de rechtspraak, media en regering. Onderzoeksgegevens van het Tilburgse onderzoeksinstituut Centerdata laten bovendien zien dat dit vertrouwen niet afhangt van of mensen zichzelf als ‘links’ of ‘rechts’ beschouwen. De zorg dat mensen wetenschap ‘ook maar een mening’ zouden vinden, lijkt dus ongegrond.