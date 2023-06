Na een jaar is de gehele aardbol gesmoord in een dikke mosterdgele laag, het geweld van onze fossiele uitstoot

Ze is van een ijzingwekkende schoonheid, de simulatie die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa onlangs publiceerde. Daarin laat men zien hoe de CO 2 -uitstoot van één jaar langzaam maar zeker de gehele aardbol bedekt. Een simulatie gebaseerd op echte meetgegevens, overigens, afkomstig van satellieten en grondstations, die in 2021 verschenen in het vakblad Atmospheric Chemistry and Physics.

Nasa maakte van de simulatie verschillende varianten, waarbij andere werelddelen zichtbaar zijn. Bij de variant waar wij – in Nederland, en Europa – zichtbaar zijn, begint het in het noorden. Daar verschijnen als eerste dikke, krioelende mosterdgele wolken. Geel is in deze animatie namelijk de kleur van CO 2 -uitstoot uit fossiele brandstof.

Na een paar maanden zijn vrijwel alleen het reusachtige Afrika en een stukje van het Midden-Oosten nog zichtbaar. Die staan op hun beurt te knipperen met felgroene puntjes. Op de oceanen knippert wat blauw. Het zijn de plekken waar, op het ritme van dag en nacht, CO 2 juist wordt opgenomen, door bomen, planten en water. Af en toe krult nog wat rood door het beeld: de uitstoot van brandende ‘biomassa’, denk aan de bosbranden in de Amazone, Canada en het zuiden van Europa.

Uiteindelijk is er geen houden aan. Na een jaar is de gehele aardbol gesmoord in een dikke mosterdgele laag. Tegen het geweld van onze fossiele uitstoot is de planeet niet opgewassen. Onwillekeurig begon ik naar adem te happen.

Astronauten die de aarde verlaten, hebben na terugkomst vrijwel zonder uitzondering de neiging onze planeet te beschermen. ‘Wanneer ik langs de aarde keek en daarachter dat pikzwarte heelal zag, voelde ik plots hoe beperkt onze planeet is. Al het leven dat ooit heeft geleefd, onze hele geschiedenis, speelde zich af in tien kilometer lucht, en tien kilometer water. Meer niet’, zei astronaut André Kuipers toen ik hem daarover eerder sprak voor deze krant.

Die blik van boven, de kwetsbaarheid van de aarde in het onbarmhartig duister van de kosmos, is misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende inzicht dat de ruimtevaart de mensheid heeft gegeven. Logisch dus, dat ruimtevaartorganisatie Nasa nu hetzelfde tracht te doen voor het klimaatprobleem.

Wat jammer, mijmerde ik daarom, dat CO 2 niet écht mosterdgeel is. Dat we niet kunnen zíen hoe het de aarde omarmt als een donzen deken, als de deksel op een opwarmende pan. Want zien is immers geloven.

Wellicht had dát ons kunnen redden van die eindeloze, somber stemmende parade van klimaatrapporten die door een deel van de mensheid steevast schouderophalend worden ontvangen. Welllicht had dát ons kunnen losweken van het cynisme dat de wens van ieder kind om planeet en milieu te verzorgen smoort in ‘realisme’ over economie, hypotheek en het heiligverklaarde idee van noodzakelijke groei.

Wellicht. Maar in werkelijkheid zijn broeikasgassen als CO 2 helaas onzichtbaar.