Na de zwarte dood – tóén was er pas vraag naar arbeiders. Wat kunnen we daarvan leren?

Ook na de zwarte dood, in 17de-eeuws Amsterdam en in het tijdvak van de wederopbouw was er grote vraag naar werkers. Kenners van die perioden geven tips over wat te doen en wat te laten in zulke tijden.

Les 1: lonen gaan niet zomaar omhoog

Halverwege de 14de eeuw trok de zwarte dood door Europa. Aan deze pestgolf bezweek grofweg eenderde van de Europese bevolking. Daardoor bleef er werk liggen, in allerlei takken van nijverheid.

De overlevende arbeiders zaten in theorie dus financieel gebakken: nu de vraag naar hun werkzaamheden groot was, konden ze hoge lonen vragen. Dat dicteert de economische wet van vraag en aanbod.

Maar het ging anders, vertelt Jan Dumolyn, historicus aan de universiteit Gent en gespecialiseerd in de Middeleeuwen: ‘In Vlaamse steden nam de elite bijvoorbeeld maatregelen om lonen laag te houden. Engeland kreeg het Statute of Labourers.’ Volgens die bepaling, uit 1351, moesten lonen op hetzelfde niveau blijven als voor de pestgolf. Bovendien mochten arbeiders niet zomaar wegtrekken om op zoek te gaan naar beter betalende bazen.

‘De wet van vraag en aanbod gold dus niet als het om arbeid ging’, concludeert Dumolyn, ‘want de rijke bovenlaag gooide barrières op tegen hogere lonen. En tegenwoordig gebeurt hetzelfde. Er zijn overal tekorten, maar ook nu zijn er instituties die loonsverhogingen belemmeren. Intussen maken grote bedrijven en investeerders gigantische winsten.’ Een recept voor grote maatschappelijke onvrede en problemen, vindt Dumolyn.

In de 14de eeuw handhaafde de bovenlaag de lage betaling met strakke hand, met regels als het Statute of Labourers en door opstanden van ontevreden arbeiders neer te slaan. ‘In de democratische samenleving van tegenwoordig gaat dat niet meer, dus komen woordvoerders van vermogensbeheerders en banken op tv om te vertellen dat de lonen echt niet omhoog kunnen. Want er mag vooral niet worden getornd aan de winsten van grote bedrijven.’

Onverstandig, vindt Dumolyn, want ook het recentere verleden laat zien dat het economisch zinniger is om winst in te leveren ten gunste van lonen: ‘In de jaren vijftig, zestig, zeventig van de 20ste eeuw waren de winsten naar verhouding lager en de lonen hoger. Dat leidde tot meer economische groei. Nu worden de allerrijksten rijker en de rest armer. Dat maakt de situatie instabiel.’

Als de situatie van na de zwarte dood exemplarisch is, zijn de lage lonen bovendien op de lange termijn onhoudbaar. ‘Want ook al heb je de macht’, zegt Dumolyn, ‘je kunt mensen niet eindeloos dwingen te werken voor weinig geld, zeker niet als het leven duurder wordt.’ Net als nu was er in de late Middeleeuwen namelijk sprake van flinke inflatie.

In de eeuw na de pestpandemie stegen de lonen dan ook geleidelijk, ondanks de pogingen om ze laag te houden: ‘Met name de middenklasse in de steden zat halverwege de 15de eeuw op een hoog loonniveau. Dat weten we doordat ze veel vlees aten en vlees was duur.’

Of het dit keer op dezelfde manier zal gaan, wil de historicus niet voorspellen. Maar betere betaling is volgens hem wel de belangrijkste oplossing voor iedereen die werknemers nodig heeft en de samenleving aangenaam wil houden: ‘Verhoog gewoon die lonen.’

Les 2: laat migranten komen en gaan

Een tweede historische les komt uit Amsterdam, dat in de 17de eeuw een gigantische groei doormaakte. De havenstad had zeelui nodig, dienstbodes en allerlei arbeiders. Die kwamen grotendeels van buiten, vertelt Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Lucassen haalt het voorbeeld aan van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. Die had voortdurend behoefte aan zeelui om schepen te bemannen: ‘In de 17de en 18de eeuw monsterden in totaal een miljoen mensen aan bij de VOC. Die vertrokken niet allemaal uit Amsterdam, maar veel wel.’ In de stad werden veel te weinig mannen geboren om de schepen te vullen, dus kwam de helft van de opvarenden uit het buitenland, bijvoorbeeld uit Scandinavië en het Duitse rijk.

Gezicht op het Oost-Indisch Zeemagazijn en de VOC-scheepswerf op Oostenburg te Amsterdam. Beeld Joseph Mulder

Lucassen: ‘Om genoeg werkkrachten te hebben, koos Amsterdam twee eeuwen lang voor een opendeurbeleid voor nieuwkomers. Dat kon toen, want in de 17de eeuw besloten steden over dit soort zaken. Migratie was geen landelijke kwestie.’

Voor de Amsterdamse economie was immigratie essentieel, en volgens Lucassen ligt daar een parallel met het heden en de toekomst van Nederland: nieuwkomers zijn onmisbaar om aan de vraag naar arbeid te voldoen.

Een deel van de huidige inwoners maakt daar bezwaar tegen en wil Nederland ‘Nederlands’ houden. Ook dat is geen nieuw fenomeen: in de 17de eeuw leidde het Amsterdamse opendeurbeleid soms al tot ressentiment tegen nieuwkomers. ‘Dat werd alleen geen politieke kwestie. Amsterdam was namelijk geen democratie. De stad werd bestuurd door een elite van regenten en die negeerden dat ressentiment. Er was dus geen ruimte om het politiek te mobiliseren.’

Bovendien werden nieuwkomers anders ontvangen dan nu: ‘Migranten van buiten de EU die hier mogen blijven, krijgen rechten, bijvoorbeeld op uitkeringen. Daardoor bestaat de angst dat een soepel migratiebeleid de verzorgingsstaat kan ondermijnen.’ In 17de-eeuws Amsterdam speelde die angst niet, want het sociaal vangnet stelde weinig voor, zeker voor nieuwkomers. De allerarmsten konden enige hulp krijgen van kerken of synagogen, maar verder waren migranten vooral op zichzelf aangewezen. ‘Dat kon veranderen als je langer in de stad was en bijvoorbeeld lid werd van een gilde, dat financieel hielp in moeilijke tijden.’

Wellicht kunnen we van dat model leren, zegt Lucassen: soepel zijn als mensen hierheen komen, maar geleidelijk en getrapt toegang geven tot sociale rechten. ‘Dan hoeven migranten hun leven niet meer te wagen om grenzen over te steken, zoals nu gebeurt. En ze kunnen komen en gaan, afhankelijk van de werkgelegenheid.’

Het Amsterdamse systeem had ook schaduwzijden, merkt Lucassen op: ‘Het pakte vooral goed uit voor de rijke bovenlaag, die altijd mensen voor zich kon laten werken. Er bestond ook een grote onderklasse, die slecht betaald werd. Mensen in de 17de eeuw vonden dat geen probleem, want volgens hen hoorden die verschillen bij het leven. Maar de armoede van toen zouden we nu onaanvaardbaar vinden.’ De nieuwkomers moeten volgens Lucassen dus wel worden beschermd tegen te lage lonen en uitbuiting.

Les 3: Het verworven recht van deeltijdwerk geeft personeel niet zomaar op

Valt er nog iets te halen bij deeltijdwerkers? Nederlanders werken immers vaker parttime dan de rest van Europa. En als deeltijders meer uren maken, kan dat zomaar een slok op een borrel schelen, zo klinkt het hier en daar.

Maar historicus Timon de Groot verwacht op dat punt geen grote veranderingen. Hij onderzocht aan de Universiteit Utrecht de geschiedenis van deeltijdwerk, en zag hoe parttimebanen een geliefd voorrecht werden, diep verankerd in de Nederlandse manier van werken.

Ooit was deeltijdwerk bedoeld als oplossing voor een tekort aan arbeidskrachten, legt hij uit: ‘In de late jaren vijftig en de vroege jaren zestig van de 20ste eeuw waren er veel werknemers nodig in bijvoorbeeld de verpleegkunde. De verpleging werd toen gezien als een vrouwenberoep, maar er waren weinig vrouwen die buitenshuis werkten. Dat had te maken met het kostwinnersideaal: het was de norm dat mannen geld verdienden en vrouwen thuisbleven, vooral als ze getrouwd waren en kinderen hadden. Dat ideaal was in de loop van de 19de eeuw opgekomen, en was in de jaren vijftig en zestig op zijn hoogtepunt. Het werd als een verworvenheid gezien dat vrouwen zich helemaal aan hun gezin konden wijden.’

Om het ‘vrouwentekort’, zoals het toen heette, op te lossen, werd in de jaren zestig voorzichtig geëxperimenteerd met deeltijdwerk. Dat was wennen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Daar was voltijd werk standaard, omdat patiënten anders steeds nieuwe gezichten zouden zien. Dat was volgens de leiding onwenselijk.

Het medische team dat kroonprinses Beatrix bijstond bij de bevalling van haar zoon Willem-Alexander. Beeld Getty Images

Daarnaast zat regelgeving in de weg: ‘Deeltijdwerk werd gezien als iets voor erbij, niet als een echte baan’, zegt De Groot. ‘Daarom verdienden deeltijdwerkers per uur minder dan mensen met een voltijdbaan en bouwden ze bijvoorbeeld geen pensioen op.’

Dat veranderde in de jaren zeventig, toen detailhandelaren op zoek waren naar personeel en vrouwen in deeltijd als een oplossing beschouwden. ‘Toen hebben werkgevers- en ondernemersorganisaties erop aangestuurd dat deeltijdwerk een volwaardig alternatief werd voor een voltijdbaan, met dezelfde regels.’

Tegen de tijd dat die aanpassingen voor elkaar waren, kwam de arbeidsmarkt op zijn kop te staan: in de vroege jaren tachtig was er geen tekort, maar een overschot aan werknemers. ‘Toen werd deeltijdwerk een panacee om werkloosheid op te lossen’, zegt De Groot. ‘Banen werden opgesplitst zodat twee mensen het werk konden doen in plaats van één. Er kwam bovendien arbeidstijdverkorting om meer banen te creëren.’

Zo raakte deeltijdwerk stevig verankerd, naar tevredenheid van veel parttimers: ‘Het is een verworvenheid geworden die ze niet zomaar zullen opgeven. Bovendien kunnen veel werknemers helemaal niet méér werken. Een kwart van de deeltijdwerkers is tussen de 15 en 25 jaar oud. Dat zijn overwegend scholieren en studenten die wat verdienen in de supermarkt of de horeca, en verder naar school moeten.’

‘In andere branches, zoals de zorg, kan het moeilijk zijn een voltijdsrooster te krijgen. Misschien valt daar nog iets aan te veranderen, zodat deeltijdwerk weer echt een keuze wordt, zoals het ooit bedoeld was.’

Maar daarmee zijn we nog lang niet bij een oplossing van het tekort aan werknemers, zegt De Groot, want ondanks de Nederlandse voorkeur voor deeltijdwerk, zijn er ook veel branches waarin voltijdwerk de standaard is: ‘Zoals in bijvoorbeeld de bouw, en ook daar is een groot tekort. Er speelt dus veel meer dan deeltijdwerk.’