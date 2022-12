Na de crowdfunding voor de zieke Jayme: ‘In die anderhalf jaar extra heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot een kind met een persoonlijkheid’

Arwen van Pelt, moeder van Jayme, thuis in Rijswijk. Beeld Elisa Maenhout

Het is mei 2020 als Arwen van Pelt een foto van haar zoon Jayme voorbij ziet komen op het Instagram-account van zanger Jim Bakkum. Jim Bakkum! Die jongen uit de Idols-finale op wie ze ooit stemde toen ze 15 was.

Familie, vrienden en collega’s hebben een paar maanden eerder Team Jayme opgericht, er is een stichting en een website, er zijn flyers gedrukt en T-shirts, er is een gesponsorde campagnefilm gemaakt, er zijn acties bedacht om geld op te halen. Dat loopt best aardig, maar als Bakkum besluit om met zangeres Glennis Grace een zelf gecomponeerd lied voor Jayme op te nemen, begint de teller pas echt te lopen. BN’ers omarmen het verhaal, er komt aandacht van tv, radio en kranten.

Zo halen ze het onwaarschijnlijke bedrag op van 2,2 miljoen euro. Het is genoeg om de 1-jarige Jayme perspectief te geven en het duurste medicijn ter wereld te kunnen bekostigen, dat de voortschrijdende, dodelijke spierziekte waaraan hij lijdt tot stilstand kan brengen. Nooit eerder is in Nederland via crowdfunding zoveel geld opgehaald voor een medische behandeling.

‘Met de dood in de hand lopen’

Het genetische medicijn Zolgensma is een jaar eerder in de Verenigde Staten op de markt gekomen, wrang genoeg op de dag dat Jayme werd geboren. Hier is het middel nog niet beschikbaar. ‘Het leven is onbetaalbaar maar het is verschrikkelijk als het leven ineens echt onbetaalbaar blijkt te zijn’, concludeert Arwen van Pelt in het boek dat ze over die periode schreef. Het is het verslag van een jaar waarin ze lange tijd ‘met de dood in de hand liep’, maar uiteindelijk een toekomst voor haar zoon zag gloren.

Die toekomst duurde maar kort. Jayme overleed zes maanden geleden, vlak na zijn 3de verjaardag. Thuis in Rijswijk hangen de schilderijtjes die hij ooit maakte boven de bank. In de kast staan foto’s van een jongetje met blonde krullen. Zijn moeder vertelt over de laatste twee jaar van zijn leven, over hoe het verder ging toen de camera’s niet meer draaiden. ‘Hij heeft ons zoveel geleerd, het minste wat ik kan doen is ook het laatste deel van zijn verhaal de wereld inbrengen.’

Boedapest had als eerste plek voor Jayme

Als ze haar hadden gezegd dat het water was, had ze het ook geloofd: Arwen van Pelt kan niet bevatten dat de twee infuusspuiten met doorzichtige vloeistof die de Hongaarse verpleegkundige op dinsdag 4 augustus 2020 de kamer binnen brengt het leven van haar zoon voor altijd kunnen veranderen.

Zeven maanden eerder is na dna-onderzoek duidelijk geworden waarom de spieren van Jayme zo slap blijven. Hij lijdt aan SMA type 1, door een genetisch defect maakt hij een bepaald eiwit niet aan waardoor zenuwcellen zijn spieren niet kunnen aansturen. Onbehandeld zal hij hooguit 1,5 jaar oud worden.

Het enige medicijn dat in Nederland beschikbaar is heeft hem niet geholpen. Zijn kans op leven moet komen van Zolgensma, een genetisch medicijn dat de dna-fout in zijn cellen kan repareren en dat slechts één keer hoeft te worden toegediend. Dat medicijn is in Nederland nog niet verkrijgbaar; eerst moeten onderhandelingen met de farmaceut de extreem hoge prijs drukken van bijna 2 miljoen euro.

De fabrikant van Zolgensma heeft een internationale loterij georganiseerd waarmee kinderen een gratis behandeling kunnen winnen. Een ‘mensonwaardig’ en ‘moreel onaanvaardbaar’ kansspel, noemden de Europese ministers dat in een gezamenlijke verklaring.

Jayme mocht aan die loterij niet eens meedoen, de artsen van het SMA-expertisecentrum in Utrecht vonden dat hij er al te slecht aan toe was. De behandeling zou medisch onverantwoord zijn. Zijn eerste verjaardag heeft hij op de intensive care gevierd.

In het Bethesda-kinderziekenhuis in Boedapest is de neuroloog het met dat oordeel niet eens. Ze heeft filmpjes gezien van Jayme en overlegd met het ziekenhuis in Ohio, waar ze de meeste ervaring hebben. Jayme is op die dinsdagmorgen het achtste kind dat in Hongarije wordt behandeld, voor al die kinderen zijn de kosten met crowdfunding bijeengebracht.

Team Jayme heeft tientallen buitenlandse artsen benaderd, Boedapest had als eerste plek. In tal van landen worden geen buitenlandse kinderen behandeld, in Duitsland en Israël was de wachttijd te lang en de reis naar het Amerikaanse Philadelphia zou te uitputtend zijn geweest. Voor Jayme telt elke week: wat er in zijn lijf is kapotgegaan, kan ook door de gentherapie niet meer worden hersteld.

Foto's en de urn van Jayme in de huiskamer in Rijswijk. Beeld Elisa Maenhout

Na een uur zit de behandeling erop. In Nederland vieren familie en vrienden feest, de oma van Jayme maakt op een terras in Boedapest huilend een fles bubbels open en wordt door omstanders getroost. Vier maanden moet Jayme onder controle blijven, samen met zijn ouders verblijft hij al die tijd in een appartement dat het ziekenhuis heeft geregeld. Bij thuiskomst in Rijswijk staat de straat vol en hebben ADO Den Haag-supporters een spandoek opgehangen.

Zijn ouders zien hem vooruitgaan. Zijn moeder laat foto’s en filmpjes zien van het laatste half jaar. Jayme zit rechtop en leest boekjes, de bladzijden kan hij zelf omslaan. Hij schildert, hij kan op het ritme van de muziek steeds sneller met zijn hoofd draaien, hij kan zijn nekspieren aanspannen en zijn hoofd bijna zelfstandig rechtop houden. En hij leert praten, waarbij hij als kleine natuurliefhebber een grote voorkeur tentoonspreidt voor woorden van bijzondere dieren. ‘Wat heb je daar?’, vraagt zijn moeder op een van de filmpjes. Antwoord: ‘Een bultrugwalvis. Van de buurvrouw gekregen.’

Een van de schilderijtjes die Jayme heeft gemaakt. Beeld Jayme van Pelt

Na zijn 3de verjaardag wordt Jayme ziek

Zijn dood komt onverwachts. Jayme is wel vaker ziek, in het jaar na zijn thuiskomst heeft hij nog drie keer kort op de ic gelegen. ’s Nachts krijgt hij via een neuskap lichte ademondersteuning, voor noodgevallen hebben zijn ouders een apparaat in huis waarmee ze hem extra zuurstof kunnen toedienen. Daar redt hij het altijd weer mee.

Zijn 3de verjaardag wordt groots gevierd, er komt een pannekoekenkar, er is visite en Jayme geniet buiten van alle cadeaus. Twee weken later wordt hij ziek. Als zijn moeder de volgende ochtend in zijn ogen kijkt, voelt ze dat het mis is. ‘De sprankeling was verdwenen, de lichtjes in zijn ogen waren uit.’ De kap kan niet meer af omdat dan het zuurstofgehalte in zijn bloed keldert. In het ziekenhuis blijkt dat hij geen infectie heeft, het is onduidelijk wat er met hem aan de hand is, de artsen kunnen niets meer voor hem doen.

Jayme krijgt medicijnen die hem moeten kalmeren en minder benauwd maken. De verwachting is dat hij daardoor langzaam zal wegglijden. Nog twee keer krijgt hij een opleving, een paar laatste heldere momenten waarin hij, tot verbijstering van de kinderverpleegkundige, zelfs nog boekjes wil lezen. Op donderdag 16 juni laten zijn ouders iedereen afscheid nemen. Daarna zetten ze de ademondersteuning stop en nemen hem op schoot. Hij overlijdt heel rustig in hun armen.

Buiten staat de rolstoelbus die een week eerder is aangekomen, symbolisch voor de toekomst die lonkte. Voor zijn uitvaart is zoveel belangstelling dat de livestream het nauwelijks aankan.

‘Hij heeft zich kunnen ontwikkelen’

Meer dan 20 duizend Nederlandse geldschieters gunden Jayme een kans op leven en zijn ouders zijn blij dat ze hem die kans hebben kunnen geven. Ook al kreeg hij uiteindelijk slechts 22 maanden extra. ‘Hij is veel te vroeg overleden, maar in die anderhalf jaar extra heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot een kind met een persoonlijkheid’, zegt zijn moeder. ‘Hij heeft leren praten, we konden met hem communiceren, er kwamen vriendjes langs, we stonden op het punt om bij de peuterspeelzaal van het revalidatiecentrum te gaan kijken. We hebben herinneringen aan hem die we anders nooit hadden gehad. Hij heeft ons geleerd om te leven met de seizoenen, hij genoot zo van de natuur.’

Op de website van de internationale patiëntenvereniging en in de Facebookgroep waarvan ze deel uitmaakt, ziet ze foto’s en filmpjes van lachende kinderen. Kinderen die het geluk hadden dat ze op veel jongere leeftijd werden behandeld dan Jayme. Sinds anderhalf jaar wordt Zolgensma, na prijsonderhandelingen, ook in Nederland vergoed. Eind dit jaar komt de ziekte SMA in de hielprik, wat betekent dat de diagnose meteen na de geboorte kan worden gesteld en kinderen snel kunnen worden behandeld. ‘Het is een zinloze gedachte’, zegt Arwen van Pelt, ‘maar wat nou als Jayme het medicijn maanden eerder had gekregen?’

De rolstoelbus is te koop, er staat slechts een paar duizend kilometer op de teller. Na de uitvaart zijn Jeffrey en Arwen van Pelt ermee naar Portugal gereden om daar de as van Jayme uit te strooien. Een beetje op de Serra da Estrela, de berg van de sterren. En een beetje in de Atlantische Oceaan, omdat hun zoon zo van zeedieren hield. Daar zou, zegt zijn moeder, zomaar een bultrugwalvis voorbij kunnen zwemmen.

Arwen Adinda (#mamavanjayme): Ik kijk naar jou. € 24,95