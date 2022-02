Na Corrie opnieuw twee winterstormen op komst: Dudley en Eunice

Wandelaars trotseren de wind op het strand van Scheveningen tijdens storm Corrie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het KNMI geeft stormen sinds 2019 namen om duidelijk te maken dat het gaat om uitzonderlijke weersomstandigheden, en om een consistente boodschap te verkondigen aan het publiek. Ook zou dergelijk naamgebruik mensen er eerder toe aanzetten om actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen. De namen zijn afwisselend mannelijk en vrouwelijk en volgen het alfabet.

Door storm Dudley heeft het KNMI op woensdagmiddag over heel Nederland code geel uitgeroepen. Weg- en vliegverkeer moet rekening houden met zware windstoten tot 100 km per uur. De verwachting is dat Dudley donderdag geleidelijk zal uitdoven, daarna neemt storm Eunice op vrijdag het stokje over, voornamelijk in het noordwesten van het land.

Dergelijke stormen ontstaan als er als koude lucht de leemte invult die warme, stijgende lucht achterlaat. Ze kunnen vervolgens grote afstanden afleggen. ‘Deze stormen hebben een gemeenschappelijke bron, die ligt in Newfoundland, aan de Canadese oostkust’, aldus Peter Siegmund, expert klimaat bij het KNMI. ‘Daar ontstaan veel stormen door temperatuurverschil tussen het land en de oceaan.’

Dat we nu in korte tijd te maken hebben met drie stormen is volgens Siegmund niets zorgwekkends. ‘Er ontstaan voortdurend stormen. Dat er nu drie op grofweg hetzelfde moment op dezelfde locatie aankomen, is gewoon toeval.’ De vorige Nederlandse ‘storm met een naam’, Ciara, was in 2020, en was een unicum dat jaar. Twee jaar daarvoor waren er nog twee stormen, in een periode van ongeveer twee weken.

Afname gemiddelde windsterkte

Schommelingen in het aantal stormen per jaar zijn pas merkbaar over periodes van decennia. Siegmund: ‘We zien juist de afgelopen decennia een afname in de gemiddelde windsterkte in Nederland’, ook al zou je dat niet zeggen als je de deze dagen uit het raam kijkt.

Dergelijke stormen zijn dus momentopnamen, gedreven door toevalligheden. Processen die hierin een rol spelen kunnen aan de andere kant van de wereldbol liggen, en hebben allemaal met temperatuurverschillen te maken. Nieuw onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat vulkaanuitbarstingen in de tropen meer wind in Nederland kunnen veroorzaken: ‘Het as dat na zo’n uitbarsting hoog in de lucht terechtkomt absorbeert zonlicht, wat de lucht doet opwarmen. Dat zorgt voor een groter temperatuurverschil tussen de tropen en de polen, wat tot meer wind leidt.’

De hoeveelheid stormen in Nederland verandert door klimaatverandering niet of nauwelijks, aldus Siegmund. ‘Voor het ontstaan van stormen zijn temperatuurverschillen tussen de tropen en de polen nodig. Door klimaatverandering nemen op grote hoogtes deze verschillen toe, maar dichter bij de grond nemen ze juist af. Het netto effect op de stormen is daardoor klein.’