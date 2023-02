‘Na achttien jaar werkte onze tijdmachinemuis om de ontwikkeling van genen te volgen’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe ontwikkelingsbioloog Joost Gribnau een goedkope methode voor dna-analyse ontdekte.

‘Je genen, die bijvoorbeeld je spijsvertering regelen of je oogkleur bepalen, zijn niet allemaal constant actief: ze staan vaak aan of uit. Een oorzaak daarvoor is dna-methylatie, een chemische verandering die genen minder actief maakt. Ze geven aan of genen aan of uit moeten, of dat ze harder of zachter moeten werken: een soort vlaggen op het dna.

‘Die vlaggen wilde ik misbruiken in mijn onderzoek. Ik bekijk de ontwikkeling van stamcellen om te achterhalen hoe verschillende soorten cellen daaruit ontstaan. Sinds 2004 werkte ik aan een project om die ontwikkeling in een muis te volgen. Ik stimuleerde cellen om zelf vlaggen op het dna van actieve genen te plaatsen. In tegenstelling tot natuurlijk aanwezige vlaggen, hadden zij geen invloed op de activiteit van genen, maar lieten wel zien welke genen wanneer aanstonden. Daarmee kon ik van alle cellen tegelijkertijd de ontwikkeling volgen.

‘Na een paar jaar wist ik dat het werkte. Alleen: ik wist niet waar de vlaggen op het dna stonden en het was veel te duur om te achterhalen. Bestaande methoden kostten ongeveer 60 duizend euro per meting. Het project kwam in de ijskast en ik ging op zoek naar een goedkoper alternatief.

‘Daarvoor stelde ik twee promovendi aan, de broers Ruben en Joachim Boers. Ruben bedacht een manier om de vlaggetjes uit te lezen. Wij plaatsten onze vlaggetjes bij een specifieke volgorde van dna-bouwstenen. We gebruikten een enzym dat de vlag herkende en het dna op zo’n manier knipte dat die bouwstenen in het midden van elk fragment zaten en daarmee ook de vlaggetjes. Die stukjes dna konden we isoleren en uitlezen.

‘Opnieuw kwamen we een probleem tegen. In de helft van de gevallen bleken de vlaggen op de verkeerde plek te staan, op bouwstenen waar ze helemaal niet hoorden. Het enzym was nauwkeurig, daar lag het niet aan. We dachten eerst dat het gewoon ruis was; pas later stelde Joachim voor om die beter te bekijken.

‘Wat bleek? De zogenaamde ruis bestond uit vlaggetjes die van nature op het dna zaten. Ze zaten telkens op dna met een net andere specifieke bouwsteenvolgorde. Het enzym zou die sequentie niet vaak moeten knippen, maar deed dat dus wel. We konden dus óók die natuurlijke vlaggen op dna uitlezen, veel goedkoper dan de bestaande methoden en met veel minder materiaal. Dat is relevant voor onderzoek naar kanker, waar het vlaggenlandschap helemaal ontregeld is: zo kun je een diagnose stellen of volgen hoe effectief een behandeling is.

‘Ruben wilde zich eigenlijk specialiseren in de gynaecologie, maar door deze ontdekking gooide hij zijn carrièreplannen om. De broers raakten betrokken bij het nieuwe bedrijf Methylomics, dat onze vinding licentieert en de methode verbetert en toepast in kankerdiagnose.

‘Met de nieuwe methode op zak haalden we het oude project uit de kast. Een paar jaar later was het gelukt: we konden de ontwikkeling van alle genen tegelijkertijd volgen in een muis. Met deze ‘tijdmachinemuis’ kunnen we zien hoe cellen er dagen of weken eerder uitzagen. Dat onderzoek verscheen onlangs in Nature Biotechnology.

‘Dit is een mooi voorbeeld van hoe fundamenteel onderzoek leidt tot interessante spin-offs. In totaal duurde het onderzoek achttien jaar; je moet daarvoor geduld hebben, maar dan krijg je ook wat.’

Joost Gribnau en zijn promovenda. v.l.n.r.: Beatrice Tan, Joachim Boers, Joost Gribnau, Ruben Boers Beeld Erasmus MC

Joost Gribnau is hoogleraar ontwikkelingsbiologie aan het Erasmus Medisch Centrum. Hij onderzoekt de rol van genen in de ontwikkeling van stamcellen.