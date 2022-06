Na 2 minuten wachten, met opengesperde benen in de beugels hangend, voelde ik vernedering

Beduusd zat hij tegenover me. Hij had in het ziekenhuis allerlei onderzoeken gehad en was daarna bij de specialist geweest, maar na enkele minuten stond hij overdonderd buiten. Of ik misschien meer wist?

Ik heb het zelf ook meegemaakt. ‘Kleed je maar van onderen uit en ga maar in de beugels klaarliggen, de gynaecoloog komt er zo aan’, instrueerde de verpleegkundige. En weg was ze. Gedwee deed ik wat er gevraagd werd. Nou verander ik als ik zwanger ben in een kruising tussen een plofkip en een gestrande walrus. Na twee minuten wachten, met mijn uitgedijde Shrek-lijf naakt met opengesperde benen in de beugels hangend, voelde ik vernedering. Na 5 minuten voelde ik woede. Na 10 minuten was ik verslagen. Daarnaast kreeg ik kramp in mijn benen. Op dat moment kwam de gynaecoloog binnen, mompelde zijn naam, deed handschoenen aan en verrichtte een vaginaal toucher, zoals dat heet. ‘Nog geen ontsluiting’, zei hij vriendelijk tegen me, waarna hij zijn handschoenen uitdeed en vertrok, mij in de beugels achterlatend.

Helaas gebeurt het geregeld in de reguliere zorg: er is veel aandacht voor werken volgens de recentste wetenschappelijke inzichten, en ook wel voor de eigen klinische ervaring van de dokter, maar aandacht voor de mens die de patiënt is, is er vaak te weinig. Het overkwam mij als walrus-patiënt, maar ik ken ook de dokterskant: dat het veel te druk is en ik doorjakker om toch iedereen te zien, maar dan niet meer de ruimte en tijd voel om met elke patiënt contact te maken en rustig alles te bespreken. De regels, de drukte en hoe we worden afgerekend, bijvoorbeeld in de huisartsenzorg per 10 minuten en in de psychiatrie op basis van diagnosepakketten, helpen hierbij niet mee.

Maar het is respectloos en levert slechtere zorg op. Goede zorg bestaat uit deskundig en gewetensvol wegen van de volgende drie elementen: de best beschikbare wetenschappelijke inzichten, de eigen klinische ervaring van de behandelaar en de waarden en wensen van de patiënt. Een combinatie van die drie en een goede weging ertussen geeft de beste keuze voor elke unieke patiënt: zorg op maat. Dit heet Evidence-Based Medicine.

Doordat in de reguliere zorg soms te weinig oog is voor wie de zorgvrager is, haken sommige patiënten af en zoeken hun heil elders, zoals in de alternatieve geneeskunde. Maar alternatieve behandelaars baseren hun werkwijze vooral op eigen persoonlijke ervaringen en wegen wetenschappelijke inzichten vaak helemaal niet mee.

Ook in de commerciële zorg en de leefstijlgeneeskunde zijn deze drie elementen vaak niet in balans: de klant is koning en krijgt welke zorg hij maar wil. Er wordt vaak wel reclame gemaakt met allerlei wetenschappelijk bewijs – in de oneindige onderzoeksvijver is altijd wel een uitkomst te vinden die in het commerciële straatje past – maar dat is niet deskundig en gewetensvol gebruikmaken van beschikbaar bewijs.

Als patiënt kies ik dan toch voor de reguliere zorg, waar de zorgverleners soms iets te hard rennen om als patiënt bij te kunnen houden, maar dat rennen doen ze wel omdat ze voor iedereen willen zorgen.

Rinske van de Goor is huisarts