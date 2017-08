Mysterie van 15de-eeuwse sterexplosie opgelost

American Museum of Natural History

Een internationaal team van astronomen onder leiding van Michael Shara van het American Museum of Natural History in New York heeft de bron van de Koreaanse nova uit 1473 nu opgespoord. Op de plaats van de uitbarsting is een uitdijend gasneveltje te zien, met daarin een verdacht sterretje. Het sterretje staat niet exact in het midden van de nevel, maar door de beweging van de ster en de nevel nauwkeurig op te meten ontdekten Shara en zijn collega's dat dit een kleine zeshonderd jaar geleden wel het geval was. Ze twijfelen dan ook niet aan hun vondst.



Daarna konden de astronomen een beter 'daderprofiel' opstellen. Het sterretje in de Schorpioen vertoonde in 1934, 1935 en 1942 kleine uitbarstingen, en staat dan ook bekend als een zogeheten dwergnova. Sterrenkundigen hielden er rekening mee dat het bij nova's en dwergnova's misschien om heel verschillende objecten gaat. Nu blijkt dat de grote en de kleine uitbarstingen van dezelfde ster afkomstig kunnen zijn. Het is een beetje alsof de seriemoordenaar tussen de bedrijven door ook nog wat winkeldiefstallen pleegt.