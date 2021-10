Muizenbrein geeft licht

Beeld Tanya Daigle / The Allen Institute

Wat zien we? Een neonkunstwerk van een klokhuis? Nee, wat we zien is een hersenplakje van een transgene muis, een muis die zodanig is gemanipuleerd dat hij een deel van een gen van een zeeanemoon in zijn dna draagt. En wat kan een zeeanemoon? Die licht oranjerood op in het duister – net zoals de zenuwcellen in de motorische cortex van dit muizenbrein hier.

Het beeld komt uit het wetenschappelijke tijdschrift Nature, dat deze week bekendmaakte dat het brein uit veel meer verschillende celtypen bestaat dan tot nu toe werd aangenomen. Alleen al de motorische cortex – het gedeelte van de hersenen dat bewegingen aanstuurt, van hardlopen tot haken – bevat 116 verschillende celtypen met allemaal een nét iets andere functie. Tot dusver was er slechts een handvol celtypen bekend.

Het reusachtig grote onderzoek waarover Nature bericht (er zijn 250 wetenschappers bij betrokken uit allerlei verschillende disciplines) wordt uitgevoerd op muizen, mensen en zijdeapen, een kleine apensoort. Het doel is een complete atlas van de hersenen te maken, een Google Maps voor het (menselijk) brein. Waardoor het makkelijker navigeren wordt daar. Voor artsen bijvoorbeeld, op zoek naar de oorzaak van een ziekte.