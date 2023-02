Moppert mijn digitale tweeling net zoals ik?

Ergens deze week, het moet de 22ste rond 22.22 uur zijn geweest, las ik voor de tweede keer een berichtje over digitale tweelingen. Twee dagen eerder zag ik een nieuwsbericht over het onderzoeksproject ‘Digitale tweelingen van ecosystemen in een veranderende wereld’ dat tientallen miljoenen krijgt van wetenschapsfinancier NWO.

Als ik het goed begrijp, gaat dit project in een virtuele wereld onderzoeken hoe een samenhangend systeem van planten, dieren en milieu reageert op veranderingen en maatregelen. Daarvoor wordt een ‘digitale tweeling’ van zo’n compleet ecosysteem gemaakt.

Twee dagen later zag ik weer een bericht over digitale tweelingen – deze keer in de aankondiging voor een publiekslezing op een wiskundecongres. Woensdag (1 maart, een datum die behelpen is voor tweeliefhebbers) bespreken in Amsterdam zeven experts de rol van wiskunde bij het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen.

Een van hen is de Amerikaanse hoogleraar Karen Willcox en haar lezing zal gaan over digitale tweelingen ‘als de gepersonaliseerde toekomst voor het rekenen aan complexe systemen’. Laat me die ui even afpellen, zoals ze dat in podcasts soms zeggen.

Je begint met een of ander complex systeem, zoals de ecosystemen waarover ik eerder las. Maar Willcox geeft ook een ander voorbeeld van een complex systeem: een mens. Kunt u zich voorstellen dat u een virtuele tweeling heeft, die zich voortdurend met u mee ontwikkelt? En dat uw arts die tweeling gebruikt om voor u de beste behandelingen te berekenen? Aldus Willcox in de aankondiging van haar lezing.

Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar ik vind het héél moeilijk om me dit voor te stellen. Ik moet denken aan sciencefiction romans, waarin rijke mensen een kloon achter de hand hielden voor als ze een keer een transplantatie of een ander reserve-onderdeel nodig hadden. Dit zou zijn alsof je een heel leger aan klonen van jezelf hebt, waarop je allerlei virtuele experimenten kunt uitvoeren om te kijken wat voor jou het beste werkt. Dat is de toekomst van het rekenen aan complexe systemen en het is gepersonaliseerd omdat iedereen een eigen digitale tweeling krijgt.

Het zal aan mijn typisch menselijke zelfoverschatting liggen, maar ik vind een complete kopie van mezelf nog lastiger om me voor te stellen dan een digitale tweeling van een ecosysteem. Wat laat je weg als je een digitale tweeling van een mens maakt? Je kunt nooit alle informatie uit een leven erin stoppen. Bijvoorbeeld: ‘Ionica vergeet vaak haar theezakjes op te ruimen, maar moppert als anderen vergeten de kattenbak schoon te maken.’ – dat gaat die tweeling vast niet doen. Hoe kies je welke informatie wel én niet relevant is? Hoeveel lijkt een digitale tweeling dan nog op het origineel? En wat is de kans dat twee verschillende mensen dezelfde digitale tweeling krijgen? En nu ik er iets langer over nadenk, lijkt me dit voor een ecosysteem toch ook wel heel ingewikkeld om goed te doen.

Kortom: ik ga woensdag maar eens kijken naar die lezing van Karen Willcox, in de hoop dat ik daarna minstens twee keer zoveel zal begrijpen over digitale tweelingen.