Mogelijk 'enorme openbaring natuurkunde': vlakke materialen in magneet veranderen als ze worden verbogen of gedeukt

Wrijvingsloos

Dat Meissner-effect, ontdekt in de jaren dertig van de vorige eeuw, ontstaat doordat een supergeleider geen magneetvelden in zijn inwendige duldt en desnoods zelf een magneetveld aanmaakt om het te compenseren. Een externe magneet wordt daardoor weggeduwd en blijft zweven, een effect dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om zweeftreinen wrijvingsloos over een baan te laten zoeven.



De theoretici van Utrecht en Stockholm laten in hun nieuwe artikel zien dat sommige supergeleiders niet eens een externe magneet nodig hebben om zulke defensieve magneetvelden te genereren. Krombuigen of indeuken volstaat ook al. Rondwalsende elektronenparen worden dan uit het platte vlak geduwd waardoor een inwendig magneetveld dreigt te ontstaan. Om dat te vermijden beginnen oppervlaktestromen te lopen die een precies tegengesteld magneetveld geven. Binnen compenseert dat, buiten geeft het een magneetveld.



In theorie kunnen chirale supergeleiders een belangrijke rol spelen in de bits van zogeheten quantumcomputers. Die machines rekenen niet met enen en nullen maar dankzij quantummechanica tegelijk met alle mogelijkheden daar tussenin, waardoor simultaan heel veel meer berekeningen worden gedaan. De qubits van zo'n computer zijn echter uiterst gevoelig voor storingen, tenzij ze van nature beschermd zijn. Het vermoeden is dat chirale supergeleiders dat doen, maar in welke materialen precies is nog giswerk. Sommige verbindingen van platina lijken veelbelovend en sommige strontiumzouten, maar dat meten blijkt tot nog toe ingewikkeld.