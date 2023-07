Moeten AI-experts niet eens met zijn allen de duinen in, zoals genetici deden in 1975?

Wetenschappers moeten meer met elkaar praten over de risico’s van kunstmatige intelligentie. Net zoals genetici dat ooit deden op de ‘conferentie van Asilomar’, luidt een veelgehoorde aanbeveling. Maar wat gebeurde daar eigenlijk – en wat kunnen we ervan leren?

Op een zachte winterdag, eind februari 1975, trokken 140 wetenschappers, beleidsmakers, juristen en journalisten uit een stuk of twintig landen bij de schilderachtige Californische kustplaats Pacific Grove de duinen in, om elkaar te ontmoeten in een uit hout opgetrokken conferentiezaal genaamd Asilomar. Wat ze niet wisten, is dat ze op het punt stonden geschiedenis te schrijven. De vier dagen die volgden, zouden de boeken in gaan als een van de meest opmerkelijke wetenschappelijke bijeenkomsten aller tijden.

Want al op de eerste ochtend werd het knallende ruzie. Eloquent geformuleerde verwensingen vlogen over en weer. Of het ging minder eloquent. ‘Fascist’, bitste een van de aanwezige wetenschappers op zeker moment tegen James Watson, ontdekker van de dna-structuur en winnaar van de Nobelprijs. Andere aanwezigen werden de hoogoplopende discussies zo zat dat ze het pand verlieten, om in de duinen wiet te gaan roken.

Er stond nogal wat op het spel. In de jaren daarvoor hadden wetenschappers voor het eerst greep gekregen op genetische manipulatie, de mogelijkheid om genen uit te wisselen tussen levende wezens. ‘Een omstreden wetenschappelijke bezigheid’, schreef de Volkskrant in de zomer van 1974. ‘Wellicht meer dan op andere terreinen zijn onderzoekers zich hier bewust van het dilemma dat de resultaten van hun speurwerk kunnen leiden tot heilzame toepassingen, maar ook tot nachtmerrie-achtige creaties van bijvoorbeeld superziekteverwekkers, die het bestaan van natuurlijke levensvormen, inclusief de mens, kunnen vernietigen.’

‘Zeldzaam, zo niet uniek’

Een van die onderzoekers was de Amerikaanse biochemicus Paul Berg, die werkte met een apenvirus waarmee je weliswaar genen kunt overbrengen, maar dat ook kanker kan veroorzaken. Linke soep, besefte hij. Nadat hij in Italië bij een lezing was uitgejouwd, besloot Berg met een aantal collega’s de koppen bij elkaar te steken.

Van links af Maxine Singer, Norton Zinder, Sidney Brenner en Paul Berg. Beeld MIT archives

De uitkomst: er moest een tijdelijk verbod komen, een ‘moratorium’ op in elk geval de gevaarlijkste experimenten. Over een jaar, sprak men af, beleggen we een conferentie en bedenken we spelregels om het onderzoek veiliger te maken. Dat werd Asilomar.

Maar dáár kan de wereld een voorbeeld aan nemen! Een moratorium, zelfregulatie, een goed gesprek om er onderling uit te komen! En nu eens niet na een of ander incident, maar vóóraf, om ongelukken voor te zijn. Dat is ‘zeldzaam, zo niet uniek’, jubelde vakblad Science destijds.

Geen toeval dus dat in 2017 ook AI-experts naar Asilomar trokken om een aantal spelregels op te stellen voor ‘verantwoorde’ kunstmatige intelligentie. En nu kunstmatige intelligentie zo'n vlucht neemt, zou dat vaker moeten, menen sommigen. Want is het niet verstandig als de aanjagers van AI in goede harmonie bijeenkomen en zich afvragen: waar zijn we eigenlijk mee bezig?

Maar zo goed was de harmonie op Asilomar in 1975 niet. Weerstand was er vooral van Watson en Stanford-bioloog Joshua Lederborg, ook een Nobelprijswinnaar. Wat een nieuwerwetse onzin om het onderzoek in te perken, luidde de kritiek. Wetenschappers weten toch zeker zelf wel wat verantwoord is? ‘Ze willen me werkeloos maken vanwege iets wat je niet kunt meten’, mopperde Watson.

‘Verhitte discussies gingen door in de pauzes, tijdens maaltijden en tot in de kleine uurtjes’, herinnerde Berg zich vele jaren later in een terugblik. ‘Het trof me hoe makkelijk wetenschappers de risico’s in andermans experimenten erkennen, maar niet in die van henzelf.’ De sessies verliepen ‘soms dramatisch’, signaleerde ook Science.

De Conferentie van Asilomar. Beeld MIT archives

Maar initiatiefnemer Berg had een troefkaart achter de hand. Op de laatste conferentieavond betrad een panel juristen het podium. Die zetten uiteen wat de gevolgen zouden zijn als er door onzorgvuldige genetische manipulatie een of ander ongeluk gebeurde. De wetenschappers zouden worden ‘afgeslacht’ voor de rechter, hun instituten zouden zich blauw moeten betalen en hun onderzoek zou nooit meer op financiering hoeven rekenen, zeiden de juristen. Dat maakte indruk.

Die nacht werkten Berg en zijn entourage een systeem uit van veiligheidsregels die nog steeds in de laboratoria worden gebruikt. Vier niveaus van bescherming zouden er komen. Hoe riskanter een experiment, des te hoger het ‘bioveiligheidsniveau’, ofwel BSL. Bovendien zou men met verzwakte bacteriën gaan werken die buiten het lab niet overleven.

‘Gebruikt als een prostituee’

Het document veroorzaakte de volgende ochtend opnieuw tumult. Een van de drie voorbereidende werkgroepen herkende zich totaal niet in de consensusverklaring en voelde zich door Berg ‘gebruikt als een prostituee’. Maar met de donderpreek van de juristen nog in het achterhoofd, ging de conferentie morrend akkoord, met vijf stemmen tegen. Ook de Sovjet-Russische delegatie, die de hele conferentie geen woord had gezegd, gaf een korte verklaring: het verdrag was ‘redelijk’ en ‘acceptabel’.

Een idee voor álle takken van onderzoek met ethische problemen, die Asilomar-aanpak? Welnee, schreef Berg vele jaren later, in vakblad Nature. Het geheim van Asilomar, vond hij, is dat de deelnemende wetenschappers publiek gefinancierd waren. Heel anders dan onderzoekers uit het bedrijfsleven, die elkaar beconcurreren en geheimhouden wat ze precies doen. ‘Als wetenschappers van bedrijven het onderzoek eenmaal beginnen te domineren, is het simpelweg te laat [voor zelfregulering]’, meende Berg.

Afgezien daarvan: de afspraken van Asilomar waren erg praktisch. Grote ethische vraagstukken bleven onbesproken, met als gevolg dat gentechniek nog altijd een ethisch mijnenveld is. Daaraan heeft de conferentie weinig veranderd.