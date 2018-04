Moet een moeder die een baby de borst geeft stoppen met appen?

Maar betekent dit ook dat je beter helemaal niet kunt appen tijdens de borstvoeding? We vinden hier niets over in de wetenschappelijke literatuur. 'In dit vakgebied is het lastig strakke relaties aan te tonen', reageert Derksen. 'Het zijn psychische processen en die kun je niet feitelijk vatten, zoals geldt voor de mechanica. Die moet je in theorie construeren.'



Dat we niets vinden, verbaast ontwikkelingspsycholoog Chris Porter van de Amerikaanse Brigham Young University niet. 'Smartphones zijn er nog niet zo lang.' Zijn onderzoeksgroep begint binnenkort een onderzoek naar het gebruik van smartphones tijdens de borstvoeding.



Porter vindt de stelling van Derksen niet zo ver gezocht. 'Studies tonen aan dat kinderen van ouders die lijden aan postnatale depressie zich sociaal en emotioneel minder goed ontwikkelen. Die ouders besteden minder aandacht aan hun kroost. Ouders die continu met hun telefoon in de weer zijn hebben ook minder aandacht voor hun kinderen.'