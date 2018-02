Moeheid, obstipatie, jicht: huisartsen willen meer geld voor onderzoek naar alledaagse kwalen

Twintig nieuwe studies

Onderzoek naar kleine kwalen betekent nog niet dat het om een klein onderzoek gaat Huisarts Janny Dekker, secretaris van het onlangs opgerichte Fonds Alledaagse Ziekten

Niet dat huisartsen en medisch specialisten tegenover elkaar staan, zegt hij: de specialisten hebben meegedacht bij de agenda. 'Zij zien heel goed het belang van goede huisartsenzorg. Als huisartsen, door gebrek aan onderzoekskennis, veel patiënten gaan doorsturen naar het ziekenhuis, loopt het daar vast. Denk ook eens aan de nazorg voor kankerpatiënten, die heel goed door de huisarts kan worden geboden. Dat is een stuk goedkoper dan patiënten steeds terug te laten gaan naar de oncoloog. Het vraagt alleen wel om meer wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk. De eisen van de samenleving nemen bovendien toe, huisartsen moeten kunnen aantonen dat hun handelen effectief is en zinvol.'



De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde is een handreiking voor onderzoekers en financiers, zegt Knottnerus: 'Voor het eerst is systematisch, ook met inbreng van buiten de wetenschap, op een rij gezet welk onderzoek voor de praktijk van de huisartsen het meest relevant is. Als wetenschappers een onderwerp uit de agenda kiezen, kunnen financiers ervan uitgaan dat het een belangrijke vraag is.'



Jako Burgers, hoogleraar in Maastricht en adviseur bij het NHG, hoopt dat de agenda de interesse van subsidiegevers zal trekken. Hij wil de komende tijd om de tafel gaan zitten met onder andere zorgverzekeraars, gezondheidsfondsen en ZonMW, de grootste medische onderzoeksfinancier, in de hoop dat zij een aantal onderzoeken willen ondersteunen. Met 5- tot 6 miljoen euro per jaar kunnen jaarlijks twintig nieuwe studies worden gerealiseerd, becijfert Knottnerus. 'Een schijntje op het hele onderzoeksbudget', zegt Burgers.