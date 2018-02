Modewoorden als iconisch moet je net als clichés en drank met mate gebruiken

Zit daar wat in?

Zo is 'fotofuck' toegevoegd in oktober 2009 en dat woord staat er nog altijd in

Taal is in belangrijke mate een smaakkwestie. Het Nederlands bestaat mede uit een grote hoeveelheid leenwoorden uit andere talen. Dagelijks komen erbij. Vele daarvan worden opgenomen in het Van Dale-woordenboek. Eerst in de digitale versie, die actueel is, en uiteindelijk in de gedrukte versie, die eens in de zoveel jaar verschijnt. Bij veel woorden die in de digitale versie zijn opgenomen wordt vermeld wanneer ze zijn opgenomen en/of dat ze voorlopig zijn opgenomen. Een deel daarvan haalt de gedrukte versie niet. Omdat het gebruik ervan dan alweer bijna verdwenen is. Dat laatste biedt hoop voor Tjako Fennema, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat fuck en fucking en samenstellingen daarmee een vrij vaste positie bekleden in het woordenboek. Zo is 'fotofuck' toegevoegd in oktober 2009 en dat woord staat er nog altijd in.



Wat betreft die overtreffende trap: veel taalgebruikers vinden het gebruik van 'meest' in combinatie met het bijvoeglijk naamwoord een nog niet acceptabel anglicisme en prefereren de 'st-vorm': lelijkst dus en niet meest lelijk. De Volkskrant is het daar hartgrondig mee eens.