Missie geslaagd: ook Blue Origin vervoert toeristen succesvol richting ruimte

Jeff Bezos (midden), Wally Funk (rechts) and Oliver Daemen (links) stappen uit de capsule na de landing. Beeld AFP

En dat is twee. Of drie, als je de professionele astronauten meetelt die vorig jaar door bedrijf SpaceX vervoerd werden naar internationaal ruimtestation ISS. Opnieuw is een commercieel bedrijf erin geslaagd de denkbeeldige grens naar de ruimte te slechten.

Even na drie uur Nederlandse tijd vertrok raket New Shepard vanaf ‘Launch Site One’ in het westen van Texas met het nodige spektakel richting ruimte. Aan boord vier passagiers, gestoken in glanzend blauwe astronautenpakken: Bezos met zijn broer Mark, de Nederlandse tiener Oliver Daemen en de 82-jarige pilote Wally Funk.

Wonen en werken in de ruimte

Zoals we gewend zijn van moderne ruimtevluchten, zeker die van commerciële clubs als SpaceX, Virgin Galactic en nu dus Blue Origin, konden geïnteresseerden vooraf inhaken op een livestream vol vrolijk enthousiaste interviews, Hollywoodachtige opzwepende muziekjes, gelikte promotiefilmpjes en natuurlijk de verplichte, altijd spannende beelden van de lancering zelf. Op het hoogtepunt volgden ruim 550 duizend mensen van over de hele wereld het vertrek van Bezos en kompanen.

De broers Jeff en Mark Bezos vlak voordat ze de New Shepard betreden voor een trip naar de ruimte. Beeld REUTERS

‘Een historische dag voor de mensheid, op weg naar een toekomst waarin we wonen en werken in de ruimte’, zo kondigde het bedrijf de lancering met dramatische hyperbool aan. ‘Als mensen in de toekomst ergens vanaf een stoffige maan naar de aarde kijken, zullen ze zich deze dag herinneren.’ Blue Origin droomt van een toekomst waarin ze niet alleen toeristen naar de ruimte sturen, maar ook naar de maan en daar voorbij.

‘U verlaat nu de aarde’

Een paar minuten later werd duidelijk dat New Shepard inderdaad de ruimte had bereikt. Hoewel nergens een bordje hangt met ‘u verlaat nu de aarde, welkom in de ruimte’, kun je heel grofweg wel zeggen of je gewoon héél hoog vliegt of ook echt over de grens met de kosmos stapt.

Richard Branson tikte met Virgin Galactic eerder bijvoorbeeld de 80 kilometer aan, de hoogte die onder meer NASA hanteert als definitie van de grens naar de ruimte. Blue Origin ging dinsdag zelfs nog een stapje verder en vervoerde zijn passagiers tot boven de zogeheten Kármánlijn op 100 kilometer, de internationaal meer gangbare definitie van het begin van de kosmos.

Ruimtetoerist

Voor ruimteschip New Shepard was het de zestiende vlucht in totaal, en de eerste met mensen aan boord. Tijdens hun grofweg tien minuten durende vlucht, werden de vier passagiers de volgende op de nog altijd bescheiden lijst met ruim vijfhonderd mensen die ooit in de ruimte zijn geweest.

Links in het raam is de Nederlandse passagier Oliver Daemen te zien in de voorbereiding op de vlucht. Beeld AFP

Tegelijk is het verschil tussen een ruimtetoerist en een professionele astronaut nog altijd reusachtig, vergelijkbaar met het verschil tussen een persoon die in het vliegtuig stapt voor een vakantie en de piloot die dat toestel bestuurt. Waar een professionele astronaut na anderhalf jaar training zélf achter de knoppen zit, konden de reizigers aan boord van New Shepard na een korte tweedaagse training achterover leunen en van het uitzicht genieten.

Tegelijk is een reisje naar de ruimte nog lang niet zo veilig als in het vliegtuig stappen voor een stedentripje. Tot nog toe zijn 19 astronauten in de ruimte omgekomen, een grove 3,5 procent van het totaal. Met vergelijkbare cijfers zou geen mens meer in een vliegtuig stappen.