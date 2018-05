Miljoenenimpuls moet kindermedicatie effectiever maken

Jarenlang is al het medicijnonderzoek gericht geweest op volwassenen, waardoor de kennis over medicijngebruik bij kinderen 'ongelooflijk achterloopt', zegt hoogleraar Saskia de Wildt, kinderarts en klinisch farmacoloog in het Radboudumc in Nijmegen, die in Nederland het project coördineert. 'Dit is een laatste kans om dat onderzoek goed op gang te krijgen.'



Een deel van het geld is bedoeld om een Europees netwerk op te bouwen van ziekenhuizen en kennisinstanties die blijvend samenwerken op dit gebied. Een ander deel gaat naar het Radboudumc, dat daarvan een adviescentrum gaat opzetten voor onderzoek: een Europees netwerk van experts - van artsen tot farmacologen, van statistici tot ouder-patiëntverenigingen - dat straks kan adviseren over het beste en kindvriendelijkste onderzoeksplan.



Sinds 2007 zijn farmaceuten verplicht om, wanneer zij nieuwe middelen op de markt willen brengen, onderzoek te doen naar de effecten ervan op kinderen. Dat blijkt in de praktijk ingewikkeld. 'We dachten met die wetgeving tien jaar geleden wel klaar te zijn', zegt De Wildt, 'maar we hebben onderschat hoe moeilijk goed medicijnonderzoek bij kinderen is.' Strenge ­medisch-ethische richtlijnen vergemakkelijken dat niet en fundamentele kennis moet nog worden uitgevogeld. 'Eerlijk gezegd weten we nog niet eens wat een normale bloeddruk is bij kinderen. Of hoe we goed pijn kunnen meten. Of hoe we precies de spierkracht van een zes maanden oude baby moeten vaststellen.'