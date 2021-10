Miljardenwinsten én kopzorgen voor Facebook

Het was de week van het geld dat tegen de plinten van de techbedrijven klotst. De kwartaalwinst van het aan alle kanten geplaagde Facebook steeg met 17 procent naar 7,5 miljard euro. Het kan nog duizelingwekkender. Die van Microsoft steeg met 48 procent naar 16,8 miljard en die van Google-moeder Alphabet met 68 procent tot 15,5 miljard euro. Alphabet, Microsoft en ook Amazon profiteren enorm van de toegenomen vraag naar clouddiensten, zeker nu veel mensen thuiswerken.

De groeicijfers van Facebook zijn op het eerste gezicht nog opmerkelijker. Dit bedrijf verdient zijn geld vooral met advertenties op zijn sociale netwerk. Het is geen geheim dat Facebook aan alle kanten onder vuur ligt. De laatste tijd is het klokkenluider Frances Haugens kritische stem die overal klinkt. Haar boodschap valt bij politici en critici in vruchtbare aarde: Facebook is door en door verrot en moet stevig worden aangepakt.

Klokkenluider Frances Haugen maakte duidelijk hoe verrot Facebook is. Beeld Getty Images

Het is de vraag of dat Mark Zuckerberg echt van zijn stuk brengt. De topman van Facebook is op dit gebied namelijk wel wat gewend. De geschiedenis van zijn bedrijf kan gelezen worden als één aaneenschakeling van schandalen, privacyschendingen en vooral een obsessieve drang naar groei waarvoor alles moet wijken. Tot nu toe heeft niets Zuckerberg kunnen tegenhouden: de geldmachine draait onverminderd door.

Waarschijnlijk ligt de topman vaker wakker van concurrent Apple, die sinds een tijdje aan iPhone-gebruikers vraagt of ze via hun telefoon gevolgd willen worden voor advertentiedoeleinden. Nee natuurlijk. Facebook heeft daar naar eigen zeggen veel last van. In dat licht is het logisch dat het bedrijf een nieuwe strategie aankondigt. Na de radicale koerswijziging uit het verleden waarbij Facebook zich niet langer op computers maar op mobiele telefoons concentreerde, sorteert het bedrijf nu voor op de volgende stap: de metaverse. Dat is een virtuele omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De apparatuur die daarvoor nodig is, maakt Facebook. Het maakt het bedrijf minder afhankelijk van advertentie-inkomsten. Het zal nog jaren duren voordat Facebook hiermee winst gaat maken, maar het bedrijf heeft de tijd en de zakken zijn diep.

Er zijn nog meer kopzorgen. Europa broedt op nieuwe wetten die de machtige techbedrijven eindelijk moeten gaan beteugelen. Een van deze wetten waarover verschillende commissies hebben onderhandeld of dat nog aan het doen zijn, is de Digital Markets Act, DMA. Een van de concrete voorstellen is dat sociale-mediabedrijven verplicht worden hun netwerken open te stellen. Zo moet bijvoorbeeld de Instagram-feed ook in een andere app kunnen worden geladen. Andere ideeën zijn dat gepersonaliseerde advertenties worden aangepakt en dat agressieve overnames worden verboden. De wetten zullen gelden voor machtige bedrijven als Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, maar ook het Nederlandse Booking.com. Zover is het nog niet: het Europees Parlement stemt in december over de DMA. Niet alleen de winstmachine, ook de techlobby zal in deze tijd op volle toeren draaien.