Miljarden euro's voor de verpleeghuiszorg, maar wie bepaalt waar het terechtkomt?

Het is het lot van de onzichtbare ambtenaar. Er kunnen heroïsche dingen gebeuren in zijn wereld, beslissingen die miljarden kosten en tienduizenden mensen raken en niemand heeft het door.



Zo ging het ook op 13 januari 2017 in het grijze hoofdkantoor van het Zorginstituut Nederland ergens in een weiland bij Diemen. 'Dit is werkelijk een historisch moment', schreef de topman Arnold Moerkamp op die dag in een mail aan zijn medewerkers. 'Het zal een paar centen kosten, maar met een potentieel groot maatschappelijk rendement. We kunnen trots zijn!