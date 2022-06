Mijn zoon was de klos met quantum-galgje, een nerdy variant op gewoon galgje

Het zijn de landerige dagen in de laatste weken voor de zomervakantie en mijn zoon verveelde zich. Toevallig had ik net het boek Math Games with Bad Drawings van Ben Orlin gelezen, vol met eenvoudige maar uitdagende spelletjes – en de wiskundige ideeën achter die spelletjes en waarom die belangrijk zijn. Het is het soort boek waarnaar ik al jaren tevergeefs zocht en tijdens het lezen wilde ik bijna alle genoemde spelletjes proberen. Dus mijn zoon was de klos.

Neem quantumgalgje, een nerdy variant op gewoon galgje. Je neemt daarbij twee woorden (van dezelfde lengte) tegelijk in gedachten. Als de ander een letter kiest die in geen van deze woorden zit, dan zet je net als normaal een streepje bij de galg. Als de letter in minstens een van de woorden zit, vul je hem in op alle plekken waar die letter voorkomt. Als op een gegeven moment op dezelfde plek twee verschillende letters zouden komen te staan, dan ‘stort de golffunctie in’ en moet de ander kiezen welke letter hij wil houden. Zo wordt een van de woorden gekozen en worden de letters van het andere woord alsnog geschrapt – en de bijbehorende streepjes van de galg getekend. Daarna gaat het spel verder als normaal galgje.

Een voorbeeld: ik koos als woorden zomer en strip. Mijn zoon begon met de e, dat gaf _ _ _ e _. Hij probeer daarna de n en dat werd de basis van de galg. Vervolgens vroeg hij de o, dat leverde _ o _ e _. Daarna vroeg hij de r, die kwam er twee keer in, maar twee keer uit een ander woord: _ o r e r. Hij vroeg de t en ik melde dat die op dezelfde plek als de o zou komen, dus dat ‘de golffunctie instortte’ en hij nu moest kiezen: wilde hij de t of de o? Hij koos de t, waardoor het te raden woord strip werd en ik alsnog streepjes aan de galg tekende voor de letters o en e en mijn zoon verder moest spelen vanaf _ t r _ _. Waarbij hij trouwens alsnog won.

We probeerden nog een hele reeks spelletjes uit het boek. Mijn zoon kreunde geregeld dat hij niets van de regels snapte, maar won vervolgens wel de meeste keren. Hij grinnikte dat hij het toch best een leuk boek vond.

Op de voorkant van het boek kondigt Orlin 75 1/4 spelletjes aan en mijn zoon vroeg zich af welk spel slechts voor een kwart is uitgelegd. Ik legde (net iets te enthousiast) uit dat het ingewikkelder zit. Orlin telt een spel dat een eigen hoofdstuk heeft voor 1 spel, varianten daarop tellen als 1/4 en varianten die toch wel heel erg veel op het origineel lijken tellen slechts als 1/57. Het zijn dus stiekem veel meer dan 75 spelletjes die we kunnen proberen. Mijn zoon mompelde iets over wie al deze spellen bedacht hebben – en wat voor mensen dat zouden zijn.

Ik las hem voor over John Scarne, een uitvinder die in 1937 het spel Teeko bedacht en die geloofde dat zijn spel net zo belangrijk als schaken of dammen zou worden. Hij was zo overtuigd van zijn succes dat hij zijn zoon Teeko noemde. Scarne zei hierover: ‘Als mijn vader dammen had uitgevonden, dan zou ik trots zijn om dammen te heten.’ Die arme Teeko (en wat is mijn zoon goed weggekomen dat ik geen geniaal spel heb bedacht). Orlin legt heel duidelijk uit waarom het spel Teeko géén succes werd: het is een betekenisloze combinatie van elementen uit andere spellen.

Orlins verhalen over de spelletjes zijn misschien nog wel leuker dan het zelf spelen ervan. Maar ik heb ook nog een lijst met pakweg 31 27/57 spelletjes die ik zeker een keer wil proberen. Laat die zomervakantie maar komen.