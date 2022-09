‘Mijn Nobelprijs is gebaseerd op toeval’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: organisch chemicus Ben Feringa over hoe een mislukte moleculaire schakelaar de deur opende naar zijn Nobelprijs.

‘Wetenschap is een avontuur: je gaat voorbij de grenzen van de kennis, je loopt van het bekende pad af. Daar kom je verrassende dingen tegen, dat is juist de bedoeling. Dat leidde me twintig jaar geleden ook tot het kunnen ontwerpen van de eerste moleculaire machines, zoals een minuscule rotatiemotor, waar we later een autootje van een miljoenste millimeter groot mee konden laten rijden. Dat werk leverde me een leuke medaille in Stockholm op, maar het onderzoek is gebaseerd op toeval, een onverwachte ontdekking.

‘Ik deed toen met mijn masterstudenten en promovendi onderzoek naar moleculaire schakelaars. Dat zijn schakelaars zoals je kent van je lichtschakelaar of de aan-uitknop op je laptop, maar dan op moleculaire schaal. Ze kunnen de ene of de andere kant op staan, een concept dat achter informatieopslag zit, in de nullen en enen waar computers mee werken. Met onze moleculaire schakelaars konden wij informatie opslaan in plastics, als een soort nano-usb-stick.

‘Onze moleculaire schakelaars konden bewegen door lichtenergie. In eerste instantie gebruikten we voornamelijk blauw licht, omdat dat veel energie draagt. We waren aan het sleutelen met de ontwerpen van schakelaars, bijvoorbeeld om te kijken of we de schakelaars ook met andere kleuren licht konden laten werken.

‘Na wat veranderingen in het molecuul van een bepaalde schakelaar wilde die niet meer terugschakelen. Hij ging wel heen, maar niet terug. Dat was vreemd, we zaten een tijd lang met de handen in het haar. Maar wat bleek: in plaats van dat de schakelaar 90 graden draaide en daarna weer terug, draaide hij nog 90 graden door, in totaal een draaiing van 180 graden. Toen ging er een lichtje branden.

‘Als zo’n schakelaar 180 graden kan draaien, kan hij dat misschien ook wel twee keer: een complete cirkel. We gingen daarmee aan de slag, met het doel een draaiend moleculair wiel te maken, dat met lichtenergie kon draaien. Dat lukte, en zo ontstond de moleculaire motor. Uiteindelijk konden we deze moleculaire technologie gebruiken om een nano-auto te maken, met vierwielaandrijving.

Ben Feringa Beeld Stijntje de Olde

‘Wat we wilden bereiken, een nieuwe moleculaire schakelaar, was dus mislukt, maar we vonden iets veel mooiers. Het ontwerpen van deze en andere moleculaire machines leverde me in 2016 zelfs een Nobelprijs op. We zijn nooit gestopt met het ontwikkelen en verbeteren van moleculaire schakelaars, dus de moleculaire motor was echt een extra ontdekking.

‘Met wetenschap zoeken we naar het onverwachte: de vragen waar je het antwoord al op weet, moet je links laten liggen. De beste vragen zijn die waarvan je nog niet precies weet hoe die te stellen. Dit soort toevallige ontdekkingen horen er dus gewoon bij: onverwachte resultaten leveren het meest op. Mits je ze niet terzijde schuift natuurlijk. Het is de uitdaging om ze te herkennen tussen echte mislukkingen.’