Mijn favoriete ludieke verkiezing is terug: getal van het jaar. Ik twijfel nog

Een van de vele hoogtepunten van het Sinterklaasjournaal dit jaar was de verkiezing waarbij kinderen een naam mochten verzinnen voor de nieuwe stoomboot van de Sint. Wat zou het worden? Pakjesboot 13, als opvolger van Pakjesboot 12? De Taai-taai-tanic? Of nog iets heel anders? Het werd…‘De Stoomboot’. Een héél toepasselijke en ook doeltreffende naam.

Wij herkenden er grinnikend een verwijzing in naar de wedstrijd waarbij het publiek een naam mocht bedenken voor de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Duizenden mensen stuurden iets vrolijks in, bijvoorbeeld De Irma Sluis of Sluisje McSluisface. Maar gemeente Velsen en Rijkswaterstaat kozen voor de naam ‘Zeesluis IJmuiden’. Ook héél toepasselijk. Veel mensen waren een tikje teleurgesteld: waarom organiseer je dan eigenlijk een publiekswedstrijd?

De naam Sluisje McSluisface was dan weer een verwijzing naar een eerder fiasco waarbij mensen de naam van iets groots en prestigieus konden opperen. In 2016 mocht het Britse publiek de naam voor een miljoenen kostend onderzoeksschip kiezen bij een internetverkiezing. De onbetwiste nummer één, met maar liefst 124.109 stemmen, werd Boaty McBoatface. Helaas werd dat niet de officiële naam, uiteindelijk kreeg het schip de naam van de nummer vier in de verkiezing: de Sir David Attenborough. Als troost kreeg een van de duikbootjes bij het onderzoeksschip de naam Boaty McBoatface.

Waar in elk geval wél over was nagedacht bij deze wedstrijden, was dat het publiek namen mocht opperen, maar dat het níét zo was dat de naam met de meeste stemmen automatisch won (lezen jullie even mee, NS Publieksprijs?). Toch vraag ik me af of de organisaties achter de zeesluis en het onderzoeksschip achteraf blij zijn met hun halfslachtige pogingen om het publiek te betrekken bij hun werk en al het gezeur dat dit opleverde. Of zou er in dit geval geen slechte publiciteit bestaan en is zo’n verkiezing vooral bedoeld om aandacht te genereren?

Over aandacht gesproken: mijn favoriete ludieke verkiezing is na een coronastop van twee jaar terug. Op getalvanhetjaar.nl kan iedereen tot 12 december stemmen op hét getal van 2022. We bedachten deze wedstrijd ooit met een paar collega’s omdat we ons ergerden aan de eindeloze huppeldepup-van-het-jaarverkiezingen, waar vervolgens bloedserieus over bericht werd in kranten en talkshows, alsof het daadwerkelijk nieuws was. Tegelijk vonden we dat getallen wel wat meer aandacht zouden mogen, omdat ze zo’n belangrijke rol spelen in ons leven. Dus ook wij begonnen onze eigen verkiezing waarbij iedereen mocht insturen (en hoopten voorzichtig op ophef).

Dit jaar zit ik niet in de organisatie, maar ik ga natuurlijk wel een getal insturen. Ik twijfel nog over welke. Het getal dat mij dit jaar het meeste bijbleef is de 17 uit een bericht over hoe vluchtelingen gemiddeld 17 jaar in vluchtelingenkampen blijven. Alleen bleek dit getal uit een rapport uit 2004 te komen. Misschien is 100 miljoen dan een toepasselijker getal – de Verenigde Naties meldden dat er in 2022 voor het eerst meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht waren.

Maar vrolijke getallen insturen mag natuurlijk ook.