‘Mijn collega stormde opgewonden mijn kamer binnen: er zat een laagje olie op de koffie’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe biochemicus Martijn Katan erachter kwam wat de cholesterolverhogende factor in koffie is.

‘Wat doet het drinken van koffie met het cholesterolgehalte in je bloed?

‘In 1976 werd ik voedingsonderzoeker in Wageningen. Ik bestudeerde de link tussen voeding en hart- en vaatziekten en zo belandde ik in de koffiewereld. Het viel me op dat in Scandinavische landen een verband werd gezien tussen het drinken van koffie, cholesterol en hartinfarcten en in andere landen juist niet. Ik ben daar een kijkje gaan nemen.

‘Ze hadden net ontdekt dat het effect van koffie op cholesterol te maken had met de manier waarop koffie was gezet. Scandinavische koffie verhoogde het cholesterol terwijl filterkoffie niets deed. In Scandinavische landen zetten ze ‘kookkoffie’, waarbij ze een flinke hoeveelheid grof gemalen koffie in een pot lieten pruttelen op het vuur. Daarna lieten ze de koffie even staan zodat de prut naar de bodem kon dalen, om het vervolgens in te schenken. Er kwam bij het bereiden van die koffie geen papierfilter aan te pas.

‘Een collega en ik besloten filterkoffie en kookkoffie te zetten en in een centrifuge rond te draaien. Een centrifuge versnelt het proces van de zwaartekracht waardoor de koffieprut sneller naar de bodem zakt. Wij wilden die koffieprut onderzoeken.

‘Op een gegeven moment stormde mijn collega mijn kamer in Wageningen binnen. Hij was helemaal opgewonden, terwijl hij normaliter een heel koele en rustige jongen was. Ik liep met hem mee en zag: er zat een laagje olie boven op de kookkoffie. Die olie had als onzichtbaar kleine druppeltjes in de koffie gezeten en was door het centrifugeren omhooggeduwd.

‘Ik weet nog dat ik dacht: ‘Daar zit een stofje in dat het cholesterol verhoogt en ík ga uitvinden wat dat is.’ Ik was opgeleid om levende dingen uit elkaar te plukken en te zien welk molecuul precies wat doet. Dat was precies wat hier moest gebeuren.

‘Allereerst moest ik genoeg koffieolie hebben en Nestlé kon dat voor ons maken. Verder moest ik proefdieren hebben waarop we stofjes uit koffieolie konden testen. Bij een proefdier weet je precies wat hij eet en voor een rat heb je veel minder van zo’n stofje nodig dan voor een mens. We gaven ruwe koffieolie aan allerlei beesten: ratten, hamsters, Mongoolse renmuizen, konijnen en zelfs apen. Maar bij geen enkel dier ging het cholesterol omhoog door koffieolie. Toen dacht ik: we moeten testen op mensen.

‘Ik werd voor gek verklaard, maar al snel nadat Nestlé ons koffieolie had gegeven hadden we een verdenking dat cafestol misschien het stofje was dat we zochten. Ik vroeg Nestlé om genoeg pure cafestol te maken voor drie personen: het hoofd koffieonderzoek van Nestlé, een hoogleraar maag-darm en leverziekten in Nijmegen en ikzelf. Ik wilde dat experiment niet doen met studenten, zoals gebruikelijk was. Dat ging me in dit geval te ver.

‘En inderdaad, ons cholesterol ging van een miniem beetje cafestol al door het dak. Cafestol was dus de sleutel tot het effect van koffie op cholesterol en hartinfarct. Het is de sterkst cholesterolverhogende stof die er bestaat en je vindt het alleen in koffie die wordt gezet zonder filter. Toen eenmaal bekend was dat in kookkoffie een stof zat die cholesterol verhoogde, werd die een stuk minder gedronken in Scandinavië.

‘Het menselijk lichaam is heel mysterieus, maar toch kun je de wereld begrijpen in termen van moleculen, zoals bij dit onderzoek. Dat is voor mij de essentie van wetenschap.’