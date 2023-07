Mijlpaal: laatste etappe in dodelijke afdaling Europese satelliet

De Aeolus werd in 2018 door het Europese ruimtevaartagentschap gelanceerd om met precieze lasermetingen de wind in kaart te brengen. Beeld EPA

ESA spreekt van een ‘mijlpaal’ in de ruimtevaart: nooit eerder is een kunstmaan zo gecontroleerd aan zijn einde geholpen. Doorgaans worden satellieten aan het einde van hun missie aan hun lot overgelaten en tuimelen ze langzaam onder invloed van de zwaartekracht de dampkring in, waar ze uiteindelijk door de wrijving in vlammen opgaan.

Gemiddeld zo'n 20 procent van een kunstmaan bereikt in brokstukken het aardoppervlak. Omdat 70 procent van de aarde bestaat uit oceanen, lopen de meest vurige afdalingen letterlijk met een sisser af, zonder schade of slachtoffers te veroorzaken.

Satelliet werkte langer dan verwacht

Zo’n slotakkoord hadden de bouwers ook voorzien voor Aeolus. Die werd in 2018 gelanceerd om met precieze lasermetingen de wind in kaart te brengen. Doorgaans gebeurt dat door luchtballonnen met meetapparatuur op te laten, maar op zee en in dunbevolkte gebieden gebeurt dat niet, waardoor het beeld niet compleet is. Meer kennis over hoe en hoe snel de wind over de aarde beweegt levert exactere weersvoorspellingen op.

De satelliet was ontworpen om drie jaar mee te gaan, maar bleef veel langer werken. Uiteindelijk viel het doek dit jaar toch. De brandstof voor de stuurraketten die Aeolus uit de greep van de aarde moeten houden raakte op.

Besloten werd om met het restantje brandstof ervoor te zorgen dat de 1.300 kilo zware kunstmaan op een plek terecht zou komen waar hij geen kwaad kan.

Zeemansgraf

Sinds 19 juni is Aeolus langzaam van zijn vaste punt boven het aardoppervlak, op 320 kilometer hoogte, naar beneden gestuurd. In zes etappes, de laatste vandaag, wordt de kunstmaan gedirigeerd naar een hoogte van 120 kilometer, waar de dampkring zo dik is dat de satelliet afremt en naar een zeemansgraf buitelt, zo meldt ESA in een blogpost. Dat zal zich voltrekken zo'n vijf uur nadat de kunstmaan het laatste zetje heeft gehad.

Vanochtend deed zich nog een storing voor, waardoor Aeolus veel sneller begon af te remmen dan de vluchtleiders van ESA in de Duitse stad Darmstadt hadden verwacht. Door de sonde anders te laten ‘vliegen’ kon de laatste missie toch worden voortgezet.

Het had overigens weinig gescheeld of er was helemaal geen kunstmaan meer geweest om gecontroleerd naar de aarde te laten vallen. In 2019 moest een flinke koerscorrectie voorkomen dat Aeolus in botsing zou komen met StarLink44, een van de kunstmaantjes voor breedbandinternet via de ruimte van ‘techpreneur’ Elon Musk. Meer aanvaringen in de kosmos liggen in het verschiet: plannen van Musk reppen van een communicatienetwerk van wel veertigduizend ‘zwevende’ antennes, terwijl het aardse zwerk toch al volhangt met door mensen gemaakte objecten.