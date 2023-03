Middeleeuwse goudschat ontdekt in Noord-Holland: ‘Sieraden van duizend jaar oud, een topvondst’

‘De adrenaline gierde door mijn lijf’

Schatvinder Lorenzo Ruijter: ‘Toen ik de gouden middeleeuwse versieringen zag, moest ik er even bij gaan zitten. Eenmaal bijgekomen vond ik al snel een tweede oorhanger. Dat is echt ongekend, de adrenaline gierde door mijn lijf. Op dat moment besefte ik: hier gebeurt iets belangrijks. Vol spanning zocht ik verder.

‘Mijn ontdekking begon met een zoektocht met mijn metaaldetector, anderhalf jaar geleden in Hoogwoud. Na uren zoeken had ik nog niets noemenswaardigs gevonden en wilde ik al bijna stoppen. Toen kreeg ik eindelijk een signaal. Ik begon met graven en haalde iets goudkleurigs uit de grond. Aanvankelijk dacht ik dat het de deksel van een jampot was. Maar ik eindigde met vier oorhangers, twee gouden strips en 39 zilveren munten.

‘Al vanaf mijn tiende zoek ik met een metaaldetector. Als kind was ik gefascineerd door verhalen over de verborgen schatten van piraten. Ik ging geschiedenis studeren en werd steeds fanatieker met zoeken. Ik vond weleens een middeleeuws muntje, maar de meeste dagen vind ik helemaal niks. Ik had nooit verwacht een schat te vinden.

‘We hebben de schat niet getaxeerd. Ik wil hem ook helemaal niet verkopen, ik zoek puur uit interesse en voor de kick. Ik vind het vooral belangrijk dat wetenschappers de schat kunnen onderzoeken en iedereen hem kan zien.

‘Ik ben geboren en getogen in West-Friesland. Als historicus interesseer ik me vooral in de geschiedenis van mijn eigen regio. De verhalen over de strijd tussen West-Friesland en Holland fascineerden me altijd al. Daarom is het extra mooi dat mijn vondst in dat verhaal past.’