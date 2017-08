Met traplopen, wandelen en tuinieren is niks mis

Bewegen is goed voor de gezondheid, maar dat kan ook gewoon door trap te lopen, te tuinieren of op de fiets te stappen. Tweeënhalf uur per week matig intensief bewegen blijft de norm maar die beweging hoeft niet persé te worden verdeeld over vijf dagen en mag ook bij elkaar worden gesprokkeld met activiteiten van korte duur.



Dat is de kern van de nieuwe beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad heeft opgesteld. Minister Schippers van Volksgezondheid had de Raad gevraagd de bestaande normen voor gezond bewegen te evalueren. 'Er wordt zo veel beweerd over het effect van bewegen op de gezondheid dat we secuur zijn gaan kijken waar bewijs voor bestaat', zegt Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad en hoogleraar neurologie in het AMC. Het nieuwe advies is minder ontmoedigend, denkt hij, voor al die mensen die al bij voorbaat denken dat ze de norm toch niet halen omdat ze dan naar de sportschool moeten: 'Iedere vorm van activiteit is in orde. Integreer bewegen in je dagelijks leven. Stap eens een bushalte eerder uit en loop het laatste stuk.'