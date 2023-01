Met hulp van AI wordt het misschien nog wat met het Nederlands voetbal

Als relatief klein voetballand is voor Nederland maar één manier om de wereldtop te kunnen verslaan: innoveren en slimmer zijn dan de rest. Wetenschappers laten kunstmatige intelligentie al los op voetbal, en daar liggen kansen.

Bij gebrek aan voetbalwedstrijden tijdens de winterstop bekeek ik een potje tussen voetballende computerpoppetjes die het spel leerden met kunstmatige intelligentie (AI).

Het leek wel wat op kleine kinderen die het spel leren. In het begin ziet het er klunzig uit, want tsja, hoe doe je dat, lopend of rennend een bal handig meenemen met je voet? Experimenteren dus. En dan, na vele pogingen, begint er zowaar een dribbel te ontstaan, waarbij je kunt rennen terwijl de bal de gewenste kant op gaat en dicht bij je voet blijft.

Ook AI experimenteert erop los om te onderzoeken wat het beste werkt en heeft vergeleken met mensen het voordeel dat het dat miljoenen keren per uur kan doen, zonder slaap of andere verplichtingen. DeepMind, de AI-divisie van Google, trainde poppetjes in een twee tegen twee voetbalspel. Zo leerden de ‘spelers’ ook taken te verdelen voor het beste resultaat of wanneer het slimmer was om over te spelen.

Ik denk niet dat Louis van Gaal onder de indruk is van het voorlopig resultaat. Die AI-voetballers zien er nog steeds behoorlijk houterig uit. Maar wie oog heeft voor de leercurve van de computerspelers, ziet direct de potentie. Denk maar eens terug aan de eerste versies van routenavigatiesystemen en vertaalapps: zo hard kan het gaan, en ze worden nog elke dag beter.

Sommige clubs maken al gebruik van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld om het risico op blessures in te schatten bij een vol speelschema. Door slimmer te wisselen, houd je spelers langer inzetbaar. Bij American Football biedt een AI-bedrijf nu zelfs aan om de computer te laten uitrekenen welk salaris een speler waard is, gebaseerd op zijn prestaties in het veld.

En er liggen meer kansen. Neem standaardsituaties, zoals vrije trappen vlak buiten het strafschopgebied. De verdedigers zetten een muurtje neer, de aanvallers moeten daar op de een of andere manier omheen werken om te kunnen scoren. De creativiteit spat er doorgaans niet vanaf: een direct schot op doel, of een voorzet voor een kopbal zijn de meest gebruikte varianten. Maar bij Nederland-Argentinië, de kwartfinale van het afgelopen WK, introduceerde Wout Weghorst iets nieuws dat op de trainingen was geoefend. Hij ging naast het muurtje staan en werd daar laag en strak aangespeeld. Omdraaien, scoren. ‘Een goal uit het laboratorium’, jubelden de buitenlandse media.

Slim van Weghorst, maar dit lijkt me ook typisch een ongebruikelijke zet zoals kunstmatige intelligentie er na miljoenen testruns nog véél meer kan bedenken. Nederland is ten opzichte van toplanden relatief klein en clubs hebben minder geld. Telkens de eerste zijn met slimme innovaties is waarschijnlijk de enige manier om de concurrentie aan te kunnen. Bijvoorbeeld met AI.

Ik vermoed trouwens dat de AI-voetballers van DeepMind de komende tijd met harde data gaan aantonen hoe extreem groot het voordeel is van tweebenige spelers ten opzichte van voetballers die maar met één been goed kunnen schieten. Alle pupillen in Nederland vanaf de eerste training consequent ballen met links én rechts laten schieten. Dan hebben we over twintig jaar een Nederlands elftal met alleen maar tweebenige voetballers. Wedden dat je daar wél wereldkampioen mee wordt.