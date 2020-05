Met een raket van Elon Musk naar de ruimte: Amerika is er klaar voor

…Waarom er ook kritiek klinkt op de plannen van Musk

Wie de ruimtepakken ziet waarin astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley straks naar het ISS vliegen, besluipt het gevoel naar een sciencefictionfilm te kijken. Niet vreemd: ze zijn ontworpen door kostuumontwerper Jose Fernandez, bekend van zijn werk voor Hollywoodfilms als Wonder Woman, Wolverine en Captain America: Civil War.

Die pakken illustreren dat het showelement bij SpaceX steeds belangrijker is geworden, zegt de Nederlandse astronaut André Kuipers. ‘Het is allemaal een beetje puberaal.’

Natuurlijk: ook hij is onder de indruk van de prestaties van het bedrijf, en hij vindt de nieuwe Crew Dragon prachtig. ‘De motoren komen uit de 3D-printer. Aan boord zitten allemaal touchscreens. Je stapt echt een nieuw tijdperk in’, zegt hij. Maar in de grote nadruk op stijl en show schuilt ook de teloorgang van de serieuze ruimtevaart, vreest hij. Symptomatisch vindt hij de eerdere lancering van een Tesla-auto als test voor de nieuwe Falcon Heavy-raket. ‘Schrijf dan een wedstrijd uit waarbij studenten een satelliet kunnen ontwikkelen, in plaats van zo’n nutteloze reclamestunt.’

Bovendien nemen ook de vragen over de morele integriteit van het bedrijf toe. Eind februari verscheen in het Amerikaanse maandblad Esquire een verhaal over de rakettestlocatie van SpaceX in het voorheen rustige Boca Chica in Texas, een gemeenschap vol Amerikaanse pensionado’s, gelegen naast een wildreservaat. ‘In de oorspronkelijke overheidsaanvraag schreef SpaceX dat het slechts een handjevol testen per jaar zou doen en het lokale leven van mens en dier minimaal zou aantasten. Dat was allemaal bullshit’, schrijft auteur Rachel Munroe op Twitter.

In haar verhaal beschrijft zij hoe de bewoners sinds de komst van SpaceX te maken krijgen met ernstige geluidsoverlast, felle lampen die het nachtelijk donker verdrijven en rakettesten die hen – door het risico op ongelukken – ’s nachts het huis uitdrijven. Zelfs nu dat door corona veel lastiger is.

En dan is er nog de aanzwellende kritiek op de ceo van het bedrijf, de controversiële miljardair en Tesla-baas Elon Musk. Vorige maand kreeg hij de wind van voren toen hij – boos omdat z’n fabrieken stillagen – stelde dat de Amerikaanse coronamaatregelen ‘fascistisch’ waren. ‘BEVRIJD AMERIKA NU’, schreef hij op Twitter. Half mei voegde hij de daad bij het woord door zijn Tesla-fabriek in het Amerikaanse Alameda County weer te laten draaien, terwijl dat nog niet mocht. ‘Als iemand gearresteerd wordt, laat het mij dan zijn’, was zijn commentaar.

Het zijn voorvallen die het voorzichtig gecultiveerde beeld van SpaceX als inspirerende ruimteonderneming met Musk als unieke visionair doen afbrokkelen, zelfs bij mensen die het bedrijf gunstig gezind zijn. ‘Qua technologische doorbraken zit ik in het cheerleaderkamp van SpaceX, maar dit soort dingen kun je niet negeren’, zegt onafhankelijk ruimtevaartadviseur Erik Laan.

Toch denkt hij dat het bedrijf de ruimtevaart uiteindelijk meer goed dan kwaad doet. ‘SpaceX inspireert jonge mensen’, zegt hij. ‘Oudere liefhebbers verlangen terug naar de tijd dat we de ruimte verkenden uit naam van de gehele mensheid. Ze schrikken ervan dat dollars nu belangrijk worden.’ Maar, stelt Laan: een volwassen industrie kan niet zonder bedrijven. Terwijl commerciële ruimtevaart in de wereld van satellietlanceringen al jaren de gewoonste zaak van de wereld is, ontkomt nu ook de bemande tak er niet aan. ‘Passagiersvliegtuigen zijn ook geen overheidsbusiness. Als je bemande ruimtevaart serieus neemt, heb je bedrijven als SpaceX hard nodig.’