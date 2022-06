Met een AR-bril op heb je een digitale laag over de werkelijkheid: ‘Juist door het fysieke en virtuele met elkaar te vermengen, ontstaan er risico’s’

Daar liggen ze dan op tafel in het Nederlandse kantoor van Snap aan de Amsterdamse Keizersgracht: vijf kloeke zwarte opbergdozen met daarin de bril van de toekomst. Snap (het bedrijf achter de socialemedia-app Snapchat) heeft al langer brillen op de markt waarmee gebruikers filmpjes kunnen maken, maar dit is andere koek. Wat Snap hier laat zien, is een augmentedrealitybril.

AR (augmented reality, toegevoegde werkelijkheid) is het nuchtere zusje van virtual reality (VR). De drager bevindt zich, anders dan bij VR, in de gewone wereld, in de straten en tussen de gebouwen die iedereen ziet. Maar met een AR-bril kan er ineens een dinosaurus door diezelfde straat lopen, bijvoorbeeld. Mobiele telefoons, brillen of (in de toekomst) lenzen projecteren bij AR digitale beelden over de fysieke werkelijkheid heen.

De AR-bril van Snap. Beeld Snap

Op mobieltjes wordt AR al volop gebruikt. Misschien wel het bekendste voorbeeld is van een paar jaar terug, toen Pokémon Go de wereld veroverde. Kinderen trokken met hun telefoon de natuur in, op zoek naar virtuele wezentjes die ergens in de echte wereld waren gedropt. En apps als Snapchat maken al veelvuldig gebruik van AR om selfies op te leuken met virtuele effecten. Maar AR wordt niet alleen voor games of entertainment ingezet. Ikea bijvoorbeeld lanceerde in 2017 zijn app Place. Hiermee kunnen belangstellenden de digitale versie van meubels van het Zweedse warenhuis projecteren in hun eigen huis, om te zien hoe die tafel of stoel in het bestaande interieur passen.

Ook kleding- en brillenmerken zijn dol op AR. Puma maakt het bijvoorbeeld mogelijk via de camera-app van Snapchat te tonen hoe zijn sportschoenen er in het echt uitzien. De consument hoeft alleen maar zijn mobieltje op zijn voeten te richten. Verder zijn er diverse apps voor educatieve doeleinden. Die kunnen bijvoorbeeld onderdelen van het menselijk lichaam of ons zonnestelsel projecteren in schoollokalen, terwijl leerlingen om de virtuele 3d-objecten lopen.

Virtuele sneakers passen Beeld Snap

Kenners verwachten dat de technologie pas echt zal doorbreken als ze via speciale brillen wordt aangeboden. ‘Pas dan zullen de fysieke en de virtuele wereld immers echt vermengen’, voorspelt Tilo Hartmann, onderzoeker VR en communicatie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. ‘Met een telefoon blijven de fysieke en virtuele werelden te veel gescheiden.’

Die AR-brillen bestaan al een tijdje. Google kwam al in 2013 met de Google Glass op de proppen: de nerdy-uitziende techbril. Op de glazen werden notificaties geprojecteerd, terwijl de eigenaar ook filmopnamen kon maken. Dat laatste leidde bij het grote publiek tot onbehagen en al snel stonden de bezitters van de prijzige bril bekend als ‘glassholes’. Google was zijn tijd te ver vooruit, blikt Hartmann terug. Een paar jaar later kwam Microsoft met de Hololens, die eruitziet als een uit de kluiten gewassen zonnebril. De bril is bedoeld voor de zakelijke markt, bijvoorbeeld in magazijnen om eenvoudig de optimale route te projecteren. Een wereldveranderende totaalervaring biedt de bril niet, vooral omdat het gedeelte van het blikveld waarop virtuele beelden getoond worden vrij beperkt is.

Google was er (te) vroeg bij met de Google Glass. Beeld Google

In de jaren daarna werd de hype rondom AR aangejakkerd door Magic Leap. Dit Amerikaanse techbedrijf maakte investeerders en publiek lekker met uiterst gelikte promovideo’s die een volledige versmelting tussen fysieke en virtuele wereld lieten zien. Dromen met je ogen open, beloofde Magic Leap. Toen de bril eenmaal uitkwam, restte vooral teleurstelling.

Daarna bleef het lang stil. Tot recentelijk. Terug naar Snap, dat dagelijks 332 miljoenen gebruikers aan zich bindt. Nu gebeurt dat nog via mobieltjes. Maar dat zal veranderen. Over een paar jaar zullen de meeste Snapchat-gebruikers geen mobieltje meer gebruiken maar een bril, voorspellen ze bij het Amerikaanse bedrijf. En dat is nadrukkelijk geen VR-bril, benadrukt Qi Pan, directeur Computer Vision Technology bij Snap. ‘We willen mensen niet uit de echte wereld halen om ze daarna in een puur virtuele omgeving terug te zetten. Ons doel is om waarde toe te voegen aan die wereld via AR.’

Met een bril zullen de ervaringen niet alleen intenser en realistischer zijn, er zijn met brillen ook meer mogelijkheden. Snap noemt fitness als voorbeeld en laat zien hoe je met een bril op kunt rennen tegen jezelf, of liever: tegen de tijd die je zelf een dag eerder hebt neergezet. De bril projecteert in beeld dan een rennende avatar die je kan proberen in te halen. Met een mobieltje in de hand gaat dat allemaal niet.

Veel rekenkracht nodig

De ideeën zijn er, de techniek is er alleen nog lang niet klaar voor. Er is nogal wat rekenkracht nodig om virtuele beelden op precies de juiste plek van de door de camera vastgelegde beelden van de werkelijkheid te leggen. En dat ook nog eens in real time. Het vroege prototype van de AR-bril van Snap dat de Volkskrant mocht proberen, bewijst dat. Het zogenoemde field of view (het gedeelte van het scherm waarop de extra laag wordt gelegd) is net als bij bijvoorbeeld de Magic Leap en Microsofts Hololens nog vrij smal, terwijl de bril na een kwartiertje loeiheet wordt. Snap wil uiteindelijk geen nerdy brillen op de markt brengen, maar hippe exemplaren die niet constant aan de stroom hoeven, niet te zwaar zijn, niet warm worden en waarvan het hele scherm geschikt is voor computersimulaties. Dat duurt nog minimaal vijf jaar.

Andere techbedrijven zitten ondertussen ook niet stil. Facebooks moederbedrijf Meta heeft nu al VR-brillen, maar over een jaar of twee hoopt het bedrijf ook zijn eerste AR-bril te koop aan te bieden. Topman Zuckerberg liet eind vorig jaar tijdens een presentatie zijn fantasie de vrije loop. ‘Je kunt je virtuele items meenemen in de fysieke wereld’, beloofde Zuckerberg, waarna hij een video liet zien waarin iemand een potje schaak speelt op een virtueel schaakbord tegenover het hologram van een vriend.

Een potje schaak tegen een hologram Beeld Meta

Ook Tim Cook van Apple ziet AR zitten: ‘Ik denk dat het een van die technologieën is waarvan we achteraf zullen vragen hoe we ooit zonder konden’, stelde hij vorig jaar in een interview. Apple zal naar verwachting eerst met een gecombineerde AR/VR-bril komen die met een iPhone werkt. Later moet er ook een pure AR-bril verschijnen (codenaam Glass) die zelfstandig functioneert. En Google, tot slot, liet in mei een concept van een AR-bril zien die vertalingen van gesprekken aan zijn drager kan laten zien.

Google teases new AR glasses at #GoogleIO2022 pic.twitter.com/Ui5gAm2hAE — The Verge (@verge) 11 mei 2022

De verwachtingen in Silicon Valley zijn hooggespannen, maar Eef Masson, die bij het Rathenau Instituut onderzoek deed naar AR, is niet gerust op de uitkomst van alle inspanningen van de vermogende techbedrijven. Nog meer dan bij VR staat bij AR de beleving van de werkelijkheid op het spel, betoogt Masson. ‘Juist door het fysieke en virtuele met elkaar te vermengen, ontstaan er risico’s. Bij VR weet je dat je in een andere wereld zit, bij AR is dat niet noodzakelijkerwijs zo.’ Het inrichten van die nieuwe hybride wereld moet niet aan de commercie worden overgelaten, vindt Masson: ‘Een AR-omgeving kan één grote speeltuin worden voor reclamemakers.’ Voor de consument wordt het nog lastiger onderscheid te maken tussen reclame en werkelijkheid, terwijl techbedrijven nog meer persoonlijke data van consumenten kunnen vergaren om precies die producten onder de aandacht te brengen waar hun interesse mogelijk naar uitgaat.

Een bril is niet alleen iets waarmee de homo consumens zich door hybride werelden begeeft en zich kan onderdompelen in nieuwe ervaringen, maar ook het apparaat dat zijn oogbewegingen kan tracken om zo in kaart te brengen waar de drager opgewonden van wordt. Gouden data. Precies voor dit soort dingen moet de politiek heldere grenzen trekken, vindt Masson.

Gemeenschappelijke ervaring

Ze ziet meer potentiële gevaren: ‘Kunnen we nog wel spreken van een gemeenschappelijke ervaring op het moment dat we dit soort brillen gaan dragen?’ Deze trend is volgens haar al een tijdje ingezet en is moeilijk terug te draaien. ‘Denk aan mensen met oortjes in de trein, die in hun eigen wereld zitten, losgekoppeld van het geluid van de huilende baby in hun coupé. AR vergroot deze ontwikkeling uit, door ook visuele elementen toe te voegen of weg te filteren. Ik maak me daar zorgen over’, zegt Masson. In het rapport Nep Echt staan daarom een aantal ontwerpregels. Zo zou de Nederlandse overheid een moratorium kunnen instellen op het gebruik van AR-toepassingen in de publieke ruimte waarmee burgers door middel van biometrie geïdentificeerd kunnen worden. Een andere verplichting waar Masson aan denkt: altijd een waarschuwingslabel op het scherm bij een virtueel voorwerp: ‘dit is nep’.

Tilo Hartmann is enthousiast over alle nieuwe mogelijkheden, maar ook hij waarschuwt voor de donkere kanten van de nieuwe technologie. Net als Masson vreest Hartmann bijvoorbeeld dat de wereld nog meer zal fragmenteren dan nu het geval is en waarvan nieuwsbubbels nog maar de eerste voortekenen zijn. Maar ook: welk effect hebben AR-brillen en -lenzen op ons gedrag? ‘We weten uit psychologisch onderzoek dat we ons anders gedragen als we het gevoel hebben dat mensen naar ons kijken. Wat gaat dit met ons doen als we weten dat we altijd door onze medemensen kunnen worden gescand via hun brillen in combinatie met gezichtsherkenning, vraagt hij zich af. ‘Misschien voelt het wel als een soort collectieve God die altijd over onze schouders meekijkt’, schetst Hartmann de niet eens al te verre toekomst.

En dus moeten de maatschappij en de politiek nu al over dit soort vraagstukken nadenken. Maar dat is lastig, geeft hij toe: ‘Het probleem met innovaties is dat zolang ze niet urgent zijn, ze niet op de agenda staan van de beleidsmakers. Maar zodra het wél urgent wordt, is het te laat om in te grijpen.’

De grote techbedrijven denderen intussen door. Die brillen komen er hoe dan ook.