Met deze op afstand bestuurbare robotarmen is het uitpakken van een verdachte tas iets minder spannend

Beeld ANP

Het inspecteren van een verdachte tas of koffer zal een wat stressvolle baan zijn, toch? Op die vraag antwoordde een Amerikaanse soldaat naar verluidt eens: ‘Of het komt goed, of het is opeens mijn probleem niet meer.’ Voor de bediener van deze robot is zulke macabere humor niet meer nodig.

Voor de robot zelf is het een ander verhaal: op de foto pakt die het lipje van de rits van een tas tussen duim en wijsvinger vast. Ogenschijnlijk voorzichtig, alsof het apparaat zelf niet zeker is van zijn overlevingskansen. In werkelijkheid spiegelt het de bewegingen van de bestuurder, die met speciale handschoenen de robothanden bestuurt.

Deze ‘bimanuele teleoperatie robot’ is een van vele producten die is voortgekomen uit 75 jaar samenwerking tussen het ministerie van Defensie en TNO. Sinds 1947 werkt de onderzoeksorganisatie voor Defensie aan allerlei innovaties, van nieuwe wapens, munitie en voertuigen tot preciezere radartechnologie, trainingssimulaties in virtual reality en cyberveiligheid.