Met de nieuwe Oranje-opstelling van de NOS is de linksbuiten een ‘rechtsboven’ geworden

Tijdens de voorbespreking van de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Noorwegen zag ik op Twitter een mooie ontwerptweet langskomen. ‘Altijd, altijd in opstelling de keeper onderaan en afbeelding verticaal. En nu.......waarom @NOSsport?’ Goeie vraag, @Thomasopfietse, waarom liet de NOS de opstelling een kwartslag gedraaid zien, met van links naar rechts: keeper, verdediging, middenveld, aanval? Ook bij de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Turkije werd de opstelling in deze horizontale vorm getoond.

In principe is die horizontale weergave van de opstelling een betere voorstelling van wat je daarna als tv-kijker in de wedstrijd te zien gaat krijgen. Elke speler staat in de visualisatie daar waar je hem straks ook op het scherm ziet. Om met Cruijff te spreken: ‘Da’s logisch.’

Ook bij navigatiesystemen hebben de makers, zeker in de begintijd, geworsteld met hoe ze de werkelijkheid zo inzichtelijk en passend mogelijk op het scherm konden weergeven. De route van bovenaf laten zien, zoals bij een papieren kaart? En dan continu het noorden bovenaan houden, of moet juist de rijrichting boven staan? Of kies je voor een ooghoogteperspectief van de bestuurder? Dan is de overeenkomst tussen de visualisatie en wat je vanuit de auto ziet heel goed, maar kan je weer niet ver vooruit kijken en anticiperen op afslagen. Uiteindelijk kozen de meeste makers van navigatiesystemen voor een vogelvluchtperspectief, een eindje boven de auto vooruitkijkend. Waardoor je informatie krijgt én over wat eraan komt én over je huidige situatie.

Beeld VK Graphics

Met de Oranje-opstelling is de NOS in feite overgestapt van het spelersperspectief naar het toeschouwersperspectief. Onderaan de keeper en bovenaan de aanvallers komt overeen met hoe je je team als speler aan het begin van de wedstrijd om je heen op het veld ziet staan. Aangezien de NOS tv-kijkers als doelgroep heeft en niet het Nederlands elftal is die verticale visualisatie in principe onlogisch. Maar aan de andere kant hebben veel voetballiefhebbers zelf aan voetbal gedaan of doen ze dat nog steeds. Voor hen is die verticale visualisatie juist prima herkenbaar.

En dan hebben we met de horizontale links-rechts representatie nog het probleem dat gebruikelijke positiebenamingen als linksbuiten en rechtsback ineens niet meer overeenkomen met de visualisatie. In de nieuwe, horizontale visualisatie is wat je normaal een linksbuiten zou noemen ineens een ‘rechtsboven’. En de rechtsback een ‘linksbeneden’. Tenminste, als je team van links naar rechts speelt. Spelen ze na de rust van rechts naar links dan staat Memphis met de horizontale weergave ineens niet meer ‘rechtsmidden’, maar ‘linksmidden’.

Je kunt je ook afvragen vanuit welk perspectief voetbalkijkers de wedstrijd wíllen beleven. Je hoort vaak dat ‘we’ vanavond tegen Turkije spelen. Die identificatie met het team pleit voor de oude, verticale visualisatie vanuit het spelersperspectief. Maar als Oranje de wedstrijd verliest, dan graag wel alle analyses vanuit toeschouwersperspectief (links-rechts), want dan hebben ‘ze’ natuurlijk verloren.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk