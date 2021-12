Met DAB+ komt men niet verder dan zeggen dat het de toekomst is. Daar word ik altijd heel zenuwachtig van

Ik geloof dat ik DAB+ zou moeten willen. Afgaande op het jarenlange bombardement aan radioreclames is deze nieuwe, digitale vorm van radio iets zeer begerenswaardigs: de toekomst. ‘De telefooncel werd de mobiele telefoon. Kaartlezen werd navigatie. En FM wordt DAB+.’

Gekke reclames zijn het. Er wordt namelijk niet verteld waarom DAB+ de toekomst is. Wat is het voordeel ervan? Met een mobiele telefoon is dat wel duidelijk. Overal gebeld worden en bellen, zonder dat je daarvoor in een hokje hoeft te stappen en kleingeld of een telefoonkaart bij je moet hebben. En een navigatieapparaatje of -app in plaats van een onhandige, grote en nooit actuele papieren plattegrond: halleluja!

Maar met DAB+ komt men niet verder dan zeggen dat het de toekomst is. En daar word ik altijd heel zenuwachtig van. Dan heb je meestal te maken met een techno-optimist die een nieuwe technologie staat te pushen zonder te weten wat de meerwaarde eigenlijk is (‘Blockchain mensen, blockchain!’) of met een paarse-broek-innovatieadviseur die vernieuwing en verbetering door elkaar haalt (‘Ja, dit is natuurlijk wel de kant die het op gaat’).

Toch maar eens kijken. Groter zenderaanbod. Digitaal audiosignaal dus minder ruis. Niet dat ik bij FM-radio nou heel vaak denk ‘joh, wat een ruis’, maar oké. Het vinden van zenders zou makkelijker moeten zijn en er kan extra tekstinformatie worden meegestuurd, zoals songtitels.

- Beeld -

Al met al een marginaal voordeel. Zeker afgewogen tegen het laten inbouwen van een nieuwe autoradio. Voor de aantrekkingskracht van innovaties gebruik ik een simpele vuistregel: voordeel / kosten = aantrekkingskracht. Sms: een tekstboodschap versturen voor 50 guldencent = aantrekkelijk. Mms: tekst én een foto versturen voor 1 euro 50 en heel veel instellingen moeten invoeren = minder aantrekkelijk. WhatsApp: alles wat je maar wilt versturen voor gratis = heel aantrekkelijk.

Het idee is natuurlijk wel dat DAB+ uiteindelijk FM gaat vervangen, want twee systemen in de lucht houden is duur en als FM verdwijnt dan komt er schaarse frequentieruimte vrij. Noorwegen heeft FM al uitgeschakeld en ook in de rest van Scandinavië zijn er plannen. Maar het zijn taaie trajecten. België kondigde in 2016 aan in vijf jaar volledig over te willen op DAB+, om in 2019 toch weer voor negen jaar FM-kavels uit te geven. In Nederland is dat ook net weer gebeurd en geeft het ministerie van Economische Zaken ergens tussen 2027 en 2032 als een realistisch tijdspad voor de afschaffing van FM, omdat het marktaandeel dan zo klein is dat afschaffing niet zoveel mensen meer treft.

Daarom dus die gekke commercials. Om genoeg marktaandeel te krijgen om die oude zendertechnologie uit te kunnen faseren. Ooit komt het moment dat een paarse omroepbroek ons komt vertellen dat alle radio nu DAB+ is. Wat dat nou precies inhoudt, zal hij nog steeds niet weten. En wij ook niet.

Jasper van Kuijk op twitter