Met ander rijgedrag kan automobilist minder betalen dan voor Oekraïne-oorlog

Drukte bij een van de goedkoopste tankstations in Utrecht, waar de prijs van benzine door de accijnsverlaging sterk is gedaald. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De adviesprijs van een liter benzine is op dit moment, inclusief de verlaging van accijns, 2,293 euro. Op 23 februari, de dag voor de inval in Oekraïne, was dat 2,195 euro. Naast voor de hand liggende maatregelen zoals carpoolen of vaker de fiets pakken, valt er ook veel brandstof te besparen met het rijgedrag zelf. Te beginnen met de snelheid: hoeveel langzamer moet je rijden om die 10 cent op de liter goed te maken?

Het maakt daarbij veel uit wat voor type rit het is. Voor de automobilist die ‘s avonds laat met 120 kilometer per uur over de snelweg raast, valt het meeste te winnen. Laat de kilometerteller zakken tot 90 kilometer per uur, volgens Milieu Centraal de zuinigste snelheid, en de gemiddelde personenauto bespaart dan ongeveer een liter per 100 kilometer.

Vóór de Russische invasie kostte een ritje van 50 kilometer op 120 km/u 9,00 euro aan benzine. Wie bij de huidige prijzen datzelfde ritje maakt met 90 km/u rekent 8,25 af aan de pomp.

Vroeg opschakelen

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan de berekening van het brandstofverbruik: geen autorit gaat uitsluitend over de snelweg en niemand rijdt voortdurend op één snelheid. Toch valt er met rijgedrag veel brandstof te besparen. Mariken Stolk, expert duurzame mobiliteit van Milieu Centraal, geeft nog twee belangrijke tips voor een zuinige rijstijl: schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling en pomp je banden elke 2 maanden op. ‘Hiermee bespaar je snel nog zo’n 10 procent brandstof per rit.’

In de stad ligt de snelheid laag en valt weinig winst te behalen door nog langzamer te rijden. Een auto verbruikt bij dergelijke ritjes relatief veel brandstof, maar dat komt vooral door het veelvuldig remmen en optrekken. Wat daar nog wel wat druppels brandstof kan schelen, aldus Milieu Centraal: ‘Zie je dat je snelheid moet minderen of stoppen voor een stoplicht, laat dan op tijd het gas los, trap de koppeling niet in en laat de auto in de versnelling van dat moment uitrollen.’ Voor elektrische en hybride auto’s is het een ander verhaal: die geven energie terug aan de accu tijdens het remmen en uitrollen van de auto. Daarom zijn e-auto’s in de stad zuiniger.

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee (TU Delft) heeft tips voor de laatste besparende procenten, te beginnen met het uitzetten van de airco. Die eist een beetje brandstof op, wat in principe valt te vermijden. Zet om te compenseren echter niet je ramen open, dat zorgt weer voor extra luchtweerstand. Zijn laatste tip is er een voor gevorderden: blijf op de rechterbaan in de zuiging achter een vrachtauto. Van Wee: ‘Maar niet zo dichtbij dat het gevaarlijk wordt.’