Mensen met langdurige covidklachten hebben genoeg vragenlijsten ingevuld, nu graag een behandeling

Hoogste tijd voor een versnelling in het onderzoek naar behandelingen voor de grote groep mensen met langdurige covidklachten.

Terwijl coronagolf nummer zoveel over het land raast, was er tevens nieuws over de allereerste golf, die van maart 2020. Uitkeringsinstantie UWV rondde een analyse af van mensen die destijds het virus opliepen en daarna worstelden met het postcovidsyndroom, voorheen bekend als long covid. Van hen is 62 procent volledig afgekeurd, luidt de conclusie, en 23 procent gedeeltelijk.

Dat is voor die mensen en hun naasten een ramp. Ook de maatschappij wordt er hard door geraakt, al helemaal in tijden van personeelsnood.

Diverse onderzoekers in binnen- en buitenland probeerden de afgelopen tijd te becijferen hoeveel mensen precies worstelen met het postcovidsyndroom. Een pittige methodologisch klus, onder meer omdat er telkens andere varianten opduiken. Bovendien komen klachten die horen bij het syndroom ook vaak voor bij mensen die niet besmet raakten met het virus.

Het RIVM concludeerde onlangs op basis van onderzoek met vragenlijsten dat bijna de helft van de coronapatiënten drie maanden later nog minstens één klacht heeft, zoals concentratieproblemen of vermoeidheid. Bij de controlegroep was dit een kwart, dus door je oogwimpers heen kun je dan concluderen dat ongeveer een kwart van de corona-infecties leidt tot langdurige klachten.

Tijdens een demonstratie in Londen wordt gevraagd om meer geld voor onderzoek naar het postcovidsyndroom. Beeld Getty

Na anderhalf jaar ziet de wereld er vaak al weer wat beter uit voor die groep, dan hebben verreweg de meesten geen last meer. Maar 1 tot 2 procent nog wél en omdat zo ongelooflijk veel mensen corona oplopen, gaat het dan toch om een aanzienlijke groep van tienduizenden Nederlanders. Allemaal mensen die ook voor corona al zwaar in de lappenmand zaten? Welnee. ‘Het gaat om mensen die voor hun besmetting veelal fit waren en honderd procent inzetbaar’, zei oud-huisarts Alfons Olde Loohuis deze week in de Volkskrant. Hij is adviseur van C-support, een organisatie die patiënten met langdurige coronaklachten ondersteunt.

Langzaam beginnen wetenschappers iets beter te begrijpen wat er misgaat bij het postcovidsyndroom. In het bloed vinden onderzoekers bijvoorbeeld kleine bloedklonters, waardoor er minder zuurstof in de haarvaten komt. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de vermoeidheid waarvan veel mensen met het postcovidsyndroom last hebben. Ook zagen wetenschappers relatief meer ontstekingsstoffen in het hersenvocht.

Deze nieuwe ziekte snappen is al een flinke horde, hem behandelen is vooralsnog een haast onneembare vesting. In het buitenland testen wetenschappers en farmaceuten allerlei behandelingen, met nieuwe geneesmiddelen en met combinaties van bestaande middelen zoals een cocktail van antihistaminica, anti-jichtmiddel en bloedverdunner. Dergelijke ‘tweedehands medicijnen’ hebben als voordeel dat ze alle veiligheidschecks al gehad hebben. Mochten ze blijken te werken tegen langdurige covidklachten dan zijn ze snel inzetbaar.

Wrang, zeker vanuit het perspectief van de wachtende patiënt, is dat in Nederland dit biomedisch onderzoek naar het postcovidsyndroom amper van de grond komt. Hier lijken we vooral goed in het versturen en analyseren van vragenlijsten. In het eerder genoemde onderzoek van het RIVM haakte een kwart van de deelnemers na de eerste vragenronde af. Lijkt mij een teken dat mensen met het postcovidsyndroom genoeg bevraagd zijn over hun klachten. Het wordt tijd ze écht te helpen.