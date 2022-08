Mensen kunnen tot wel een biljoen geuren onderscheiden, en meer lessen over onze neus

Ruim een eeuw lang was de gedachte dat onze reukzin magertjes presteert, maar de laatste decennia zien onderzoekers dat tij keren. Vijf cruciale lessen over onze neus, die meer blijkt te kunnen dan gedacht.

1. De neus is allesbehalve een flutorgaan

Verschil moet er wezen. Althans, dat zal de Franse neuroanatoom Paul Broca gedacht hebben toen hij in 1879 stelde dat zoogdieren in twee smaken voorkomen: de ‘ruikende’ dieren, zoals ratten, honden en andere willoze beesten die hun instincten volgen, en de ‘niet-ruikenden’, waaronder de mens en ook de chimpansee, die wat meer nadenken en dus hun neus negeren. Hij bedoelde het wellicht als een metafoor om ons denkvermogen in perspectief te zetten, schrijft John McGann van Rutgers University in het blad Science, maar waarschijnlijk heeft de invloedrijke Broca zo eigenhandig de neus zijn reputatie van flutorgaan gegeven.

Ten onrechte. ‘Ik denk dat de neus altijd onderschat is geweest, ook door de wetenschap’, zegt Ilja Croijmans, geurpsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Het wonderlijke is: voor sommige geurstoffen evenaart of overtroeft de mensenneus die van een reukkampioen als de hond. Neem bijvoorbeeld het bloemparfumachtige pentaanzuur. In een snuiftest leggen muizen, egels, apen en dus ook honden het af tegen de mens. Die dieren ruiken de stof pas bij concentraties die honderden tot duizenden keren hoger liggen, bleek tot verrassing van geuronderzoekers in 2012.

‘Ons reukvermogen is best goed’, zegt ook Aidan Kirkwood, smaakchemicus en promovendus aan het International Flavour Research Centre van de Universiteit van Nottingham, die meedoet aan de aanzwellende onderzoeksgolf naar de reukprestaties van de mens. Kirkwood schat dat mensenneuzen het gevoeligst zijn voor het nogal walgelijk riekende molecuul isoamylmercaptaan, afkomstig van – jawel – stinkdieren. ‘Dat ruiken we in een concentratie van één per biljoen. Dat is echt ongelofelijk. Als er ook maar één druppel van dat spul is opgelost in een heel olympisch zwembad, zou je dat meteen weten. En er niet in gaan zwemmen.’

Zelfs de meest geavanceerde laboratoriumapparatuur legt het geregeld af tegen de mensenneus. Neem de typische koffiegeur, het stofje 2-furfurylthiol, oftewel FFT. Kirkwood: ‘Dat komt vrij bij het roosteren van koffiebonen en cacaobonen, daarom passen ze waarschijnlijk goed bij elkaar. Mensen ruiken FFT al bij concentraties die twaalfduizend keer lager liggen dan wat gaschromatografen aankunnen.’ Waar mensen dus intense koffiegeur ervaren, detecteert de machine FFT maar net.

2. Mensen zijn prima speurneuzen

Daar kruipen ze dan. Geblinddoekt, op handen en voeten, met hun neus tussen de grassprieten. De 32 Amerikaanse studenten van de Universiteit van Californië die in 2006 deelnemen aan een klassiek experiment werden als honden behandeld. Dat was destijds ook de bedoeling van geuronderzoeker Jess Porter toen hij voor het eerst mensen een taak gaf die honden normaliter krijgen: een geurspoor volgen.

Dat kunnen mensen prima. Liefst tweederde van de proefpersonen wist de chocoladegeur na te jagen die Porter had uitgezet in het veld. Spontaan doen mensen dat gek genoeg net als honden: snuffelend en zigzaggend tot het spoor eindigt. ‘Een opvallende studie die terecht nog steeds veel wordt aangehaald’, zegt geuronderzoeker Jasper de Groot van de Radboud Universiteit, voor wie het experiment in zijn studententijd mede een reden was om zich te specialiseren in de menselijke reukzin.

Geur heeft voor mensen dus een richting en sommige supersnuivers ruiken zelfs in stereo. Dat helpt ze vermoedelijk bij navigeren, stelt geurhoogleraar Jay Gottfried van Pennsylvania University, al is onderzoek naar menselijke geurzoekerij sinds Porters onderzoek nog altijd ‘zeldzaam’, schrijft hij in Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Hoewel de beste speurneuzen in de chocoladestudie na verloop van tijd steeds sneller gingen snuffelen, blijven hun opsporingskwaliteiten waarschijnlijk toch achter bij die van honden. Volgens Kirkwood komt dat ook doordat de viervoeters zich op een of andere manier heel specifiek op één geurstof kunnen concentreren en daarop te trainen zijn. Kirkwood: ‘Een koffer kan vol zitten met parfum, zeep, oliën en belastingvrije whiskey, maar een hond ruikt daartussen nog steeds een pakje cocaïne. Voor mensen is dat onhaalbaar. Als ergens meer dan drie of vier geurstoffen in zijn gemengd, heeft een reukpanel al moeite om de afzonderlijke geuren nog goed te benoemen.’

3. We ruiken tot wel een biljoen geuren

Toch kunnen mensen waarschijnlijk veel meer geuren onderscheiden dan de eerste schattingen stelden. De limiet zou, volgens een berekening op een servetje uit 1927, op slechts tienduizend geuren liggen, veel minder dan de miljoenen kleuren en honderdduizenden geluidstonen die we kunnen waarnemen. Het zou allemaal liggen aan ons kleine reukorgaan in de neus, dat ook nog relatief weinig soorten postvakjes zou hebben om binnenwaaiende geurmoleculen te rangschikken.

Blijken we nu toch méér van die postvakjes, oftewel geurreceptoren, te hebben. Hoewel genetisch onderzoek begin deze eeuw zou aantonen dat tweederde van onze geurreceptorgenen in een onafleesbaar hoekje van ons dna ligt te verstoffen, ontdekte Tsviya Olender van het Israëlische Weizmann-Instituut in 2016 dat toch minstens honderd van die onafleesbare genen hartstikke actief zijn in menselijke reukorgaancellen.

Alleen tellen hoeveel soorten geurmoleculen we kunnen onderscheiden is niet genoeg, zegt De Groot. Vergelijk het met kleuren zien: mensen nemen oranje waar als een aparte kleur, en niet als een optelsom van rood en geel. Elke combinatie kan dus een andere geurbeleving opleveren. In theorie is er een ontiegelijk aantal boeketten samen te stellen, wat dan weer de vraag oproept hoeveel combinaties mensen kunnen onderscheiden.

Precies dat wilde een onderzoeksteam van Rockefeller University uitzoeken. In een veelgeciteerde studie stelden de wetenschappers honderden geurcocktails samen van zo’n twintig tot dertig geurstoffen elk. Ze lieten vervolgens proefpersonen bepalen of ze de cocktails uit elkaar konden houden. Dat lukte in grofweg de helft van de combinaties. Op basis daarvan rekende het team terug naar álle mogelijke geurcombinaties: de mens zou minstens één biljoen geuren kunnen onderscheiden, aldus de onderzoeksgroep. ‘In zo’n berekening zitten allerlei aannames’, nuanceert De Groot. ‘Een biljoen kán, maar het lijkt mij eerder een bovengrens.’

4. De neus laat zich prima trainen

Zie al die geurcombinaties maar eens te benoemen. Dat is lastig, want voor geur hebben we doorgaans geen woorden zoals we die voor kleuren hebben, wat Griekse filosofen en ook wetenschappers lang heeft doen vermoeden dat ons reukvermogen gewoon te vaag is om precies te kunnen beleven.

Maar ook dat beeld begint te kantelen. ‘Op het eerste gezicht komen mensen inderdaad niet veel verder dan dat iets muf of lekker ruikt’, zegt Laura Speed van de Radboud Universiteit, die onderzoekt hoe mensen geur beleven. ‘Maar dat is typisch iets voor westerse volkeren en eerder een cultureel gebrek dan bewijs voor een slappe reukzin. Andere volkeren zijn namelijk heel goed in geuren benoemen.’

Bijvoorbeeld de Jahai op Maleisië. Die hebben daadwerkelijk geurwoorden zoals westerlingen kleurwoorden hebben, vertelt Speed. Zo beschrijft het woordje ‘ha-jet’ (ietwat versimpeld, voor de leesbaarheid, red.) een bepaald geurkenmerk van rubberboomsap, garnalenpasta, tijgers, verrot vlees en uitwerpselen. De Britse Oxford-hoogleraar Asifa Majid liet de Jahai aan kunstmatige geursticks ruiken en ontdekte dat ze geuren net zo makkelijk beschrijven als kleuren, terwijl Engelstalige sprekers moeite hebben.

Het is niet per se te laat om geurwoorden te leren. Wijnkenners, zegt geurpsycholoog Croijmans, krijgen tijdens hun training een heel vocabulaire mee om wijnaroma’s en smaken te beschrijven. Dat zijn dan vaak geuromschrijvingen zoals ‘perzik’ of ‘mineralen’ en niet speciale ‘kleurwoorden’ zoals die van de Jahai. Zulke wijntraining helpt wel, blijkt uit Croijmans’ promotieonderzoek. ‘Wijnexperts herkennen sommige geuren eerder en zijn consistenter in het benoemen van wat ze proeven.’

Maar wijnkenners scoren niet op alle reukbeschrijvingen beter. ‘We lieten zes jaar geleden wijnexperts koffie omschrijven. Het grappige is dat ze daar niet consistenter in zijn dan leken. We kunnen nog niet verklaren hoe dat komt.’

5. De neus snapt lichaamsgeuren goed

Angstzweet ruikt niet alleen naar zweet. Het heeft een typische samenstelling, weet geurpsycholoog Jasper de Groot dankzij chemische analyses. Hij ruikt het bij zichzelf als hij een groep toespreekt en zenuwachtig is. Of bij anderen, zoals toen hij in de rij voor de Baron stond, een vrijevalachtbaan bij de Efteling. Logisch, want hij werkt nu al jaren met die geur in zijn lab.

De Groot verzamelt met speciale kompressen zweet uit de oksels van mensen die enge filmpjes kijken en laat anderen eraan ruiken. Die raken dan ‘besmet’ met die emotie. Niet dat de paniek meteen toeslaat, verduidelijkt De Groot. ‘Het hangt enorm af van de context. We laten mensen gezichtsfoto’s zien. Met angstgeur erbij beoordelen ze die gezichten eerder als angstig. Maar als de foto al duidelijk een andere emotie laat zien, gaat de geur je niet meer overtuigen.’

Lichaamsgeuren bevatten dus signalen voor anderen, vertelt De Groot. Bij dieren vinden biologen dat normaal, maar het onderzoek bij mensen begint pas net vaart te krijgen. Dat komt deels doordat lichaamsgeuronderzoek in het verleden vaak tot overdreven conclusies leidde, vertelt De Groot. Zo is nog steeds niet bewezen dat mensen elkaar verleiden met speciale lokstoffen, bekend als feromonen, al beweerden wetenschappers vorige eeuw van wel.

Sommige mensen, vertelt De Groot, zijn erg gespitst op bepaalde lichaamsgeuren. Een bijzonder geval is Joy Milne, een gepensioneerde verpleegkundige die op een dag een ‘vieze, gistachtige’ geur bij haar man rook. Jaren later bleek hij de ziekte van Parkinson te hebben. Nadat Milnes man was overleden en zij een Parkinson-bijeenkomst bezocht, was daar opeens die geur weer. De Britse Parkinson-onderzoeker Tilo Kunath liet haar vervolgens twaalf lichaamsgeurmonsters ruiken van mensen die al dan niet Parkinson hadden. Ze maakte één fout – maar die persoon bleek twee maanden later, zoals Milne al dacht te ruiken, Parkinson te hebben.